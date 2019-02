Amici 18 | Alessandra Celentano contro Valentina | “Maschiaccio e finta!”

lanostratv

(Di martedì 5 febbraio 2019)Vernia criticata daad18 La talentuosaVernia, entrata qualche giorno fa ad18 per volere di Timor Steffens, è stata fortemente criticata da. La ballerina di hip hop durante la lezione con la maestra si è esibita in una coreografia a suo piacere. Laha avuto da ridire sulla sua poca femminilità e sul suo fisico non esile, minuta:“Nella tua specialità vai bene ma io ho visto un maschiaccio. Se la femminilità ce l’hai dentro devi tirarla fuori. Sembri veramente un maschio. Sei una donna, io non vedo neanche un uomo ma un maschiaccio!”.Vernia non è rimasta per niente bene per questa considerazione e ha ammesso il problema sottolineando il proprio impegno per tentare di arginarlo:“So essere femminile. È sempre così da quando sono piccola”.Probabilmente ...