American Horror Story e American Crime Story non finiranno mai nonostante l’addio di Ryan

Taissa Farmiga da American Horror Story a The Twilight Zone insieme a Rhea Seehorn : nuovi dettagli sul reboot : Zombie e vampiri stanno tornando di moda? Così sembra almeno secondo le ultime "novità" in materia di ripescaggi come nel caso di The Twilight Zone. Nelle scorse ore è toccato a Deadline alzare nuovamente il velo sul progetto per annunciare una nuova carrellata di nomi a cominciare da quello di Taissa Farmiga. L'amata protagonista di American Horror Story, almeno nei suoi capitoli storici, farà parte del cast del reboot di The Twilight Zone ...

L'Americano Joe Dante al Lucca Film Festival - 13-21 aprile - presenta Nightmare Cinema - antologia horror di cinque registi : Il regista americano Joe Dante, autore di Film cult come Gremlins e Piraña, è tra le star annunciate del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019 che si svolgerà dal 13 al 21 aprile a Lucca e ...

American Horror Story 9 ci sarà? Il finale di Apocalypse su Sky il 9 gennaio con la grande rivelazione sull’Anticristo : American Horror Story 9 ci sarà oppure no? I fan della serie tv antologica firmata da Ryan Murphy continuano a chiedersi se ci sarà un seguito oppure no e sicuramente la risposta è positiva. Il produttore e genio della serialità Americana non ha intenzione di rinunciare al suo gioiellino tant'è che ha già annunciato una nona e decima stagione senza rivelare, come di consueto, molti dettagli. Il finale dell'ottava stagione, Apocalypse, andrà ...

American Horror STORY - Apocalypse - la fine del mondo di una serie? : Dopo settimane dalla conclusione dell’ottava stagione di AMERICAN HORROR STORY entro nel merito facendo lo sgambetto a uno show che da quasi dieci anni arricchisce il mio personale palinsesto filmico e seriale e al quale ho sempre riservato un posto speciale nella mia pur opinabile classifica. Per dirla in altre parole, normal series scared me. Questo perlomeno fino all’anno scorso.Con AMERICAN HORROR STORY: Apocalypse Murphy e team hanno forse ...

American Horror Story : le streghe di Coven torneranno - parola di Ryan Murphy : Il mondo di American Horror Story è come il maiale: non si butta via niente.Al di là di detti popolari del passato, Ryan Murphy si dimostra un abile architetto di universi strutturati capace di prendere costruire e destrutturare storie, distruggere universi, far interpretare allo stesso attore quattro o cinque ruoli diversi anche all'interno della stessa stagione. In continuo prendere e riprendere che seduce lo spettatore che ormai da ...

American Horror Story : Coven tornerà molto presto - parola di Murphy : Coven ci ha regalato una bella sorpresa grazie all’ottava stagione di American Horror Story. Le nostre streghe preferite sono ritornare sotto la guida di Cordelia, interpretata ancora una volta da una sempre più immortale Sarah Paulson. Il creatore di AHS tuttavia ci ha già premiato con alcune anticipazioni interessanti che ci parlano proprio del capitolo Coven e di quanto avverrà in futuro. Non si parla della stagione di American Horror ...