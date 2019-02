Alluvione Sicilia | “Ok al piano interventi da 5 milioni per i danni”

meteoweb.eu

(Di martedì 5 febbraio 2019) Il governo Musumeci ha approvato ildiper ripristinare le infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali dello scorso ottobre che hanno interessato l’area del Calatino, la Piana di Catania e il versante orientale della“Adottiamo misure straordinarie – commenta il presidente della Regionena Nello Musumeci – per restituire piena funzionalità alla viabilità provinciale e comunale e ai collegamenti con le aree interne. Nel contempo garantiamo l’assetto idrogeologico dei centri abitati, attraverso la riparazione dei danni causati dalle recenti alluvioni a favore dei Comuni che hanno presentato i progetti esecutivi nei tempi e nelle modalità indicate”.E’ di cinquedi euro l’importo complessivo per tutta le opere, finanziate attraverso una riprogrammazione delle risorse del Patto per ...