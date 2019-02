' Alla bellezza si perdona tutto | anche l' errore' Il mondo di Pietro Sedda | dai tatuaggi

The Master Beauty - al via il contest dedicato Alla bellezza e all'eleganza : Un contest che mette sul palco il dietro le quinte di spettacoli, eventi e sfilate valorizzando il lavoro di hair stylist, make up artist, fashion style e fotografi realizzando anche un format tv con grandi personaggi del mondo della moda e dello spettacolo, ideato dall’attrice Francesca Rettondini. Si annuncia stimolante ed innovativa la quarta edizione del The Master Beauty, presentata il 24 gennaio a Roma nella sede della BsHair ...