Alfa Romeo Racing di nuovo in pista nel 2019

Alfa Romeo Giulietta 2019 : a Ginevra va in scena il restyling : La media del Biscione sarà oggetto di un leggero aggiornamento prima di lasciare il passo ad un nuovo SUV Sul mercato da ormai un decennio, ma con una linea ancora attuale, l’Alfa Romeo Giulietta si prepara ad affrontare qualche ritocco estetico abbinate a novità tecnologiche e di dotazione con un inedito restyling che secondo indiscrezioni verrà svelato il prossimo marzo sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019. Dal punto fi vista ...

Sauber - Alfa Romeo e un cambio nome che non rispetta la storia : Alla fine ce l’hanno fatta. Con un colpo di spugna a mezzo comunicato stampa, i vertici Sauber-Alfa Romeo sono riusciti a macchiare due nomi storici del motorsport. Da una parte scompare il nome Sauber dalla F1. Già conosciuto nel mondo Endurance con la sua organizzazione, Peter Sauber aveva debuttato nel Circus iridato nel 1993. Tra […] L'articolo Sauber, Alfa Romeo e un cambio nome che non rispetta la storia sembra essere il primo ...

Formula 1 - La Sauber cambia nome in Alfa Romeo Racing : Addio alla Sauber: da oggi il team di Hinwil cambia nome in Alfa Romeo Racing. L'annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa e conferma che il progetto iniziato dal compianto Sergio Marchionne di riportare lAlfa ufficialmente in Formula 1 sta andando avanti.Nel 2019, l'Alfa Romeo Racing correrà con in bella vista il simbolo del quadrifoglio, quello che identifica le vetture più performanti della casa del Biscione. "L'Alfa Romeo e Sauber ...

F1 – Alfa Romeo e Sauber tornano sui circuiti internazionali come “Alfa Romeo Racing” : Alfa Romeo e Sauber continueranno a lottare insieme come “Alfa Romeo Racing” per ottenere risultati ambiziosi Il Campionato del mondo di Formula 1 2019 vedrà due dei marchi storici nel mondo delle competizioni sportive – Alfa Romeo e Sauber – tornare sui circuiti internazionali con i piloti Kimi Räikkönen, già campione del mondo nel 2007, e il giovane italiano Antonio Giovinazzi come “Alfa Romeo Racing”, in luogo ...

Alfa Romeo GTV : LP Design ritorna con un nuovo render questa volta della Quadrifoglio

Alfa Romeo : e se arrivasse un camion dal cuore sportivo? [FOTO] : Dall’Ungheria arriva questo originale ed eccentrico lavoro in grado di farci sognare ad occhi aperti camion, autoarticolati e grossi TIR esercitano su molte persone un fascino decisamente alto, inoltre la recente presentazione di tecnologici mezzi pesanti come il camion elettrico Semi di Tesla hanno acceso i riflettori su questo tipo di veicoli. Per gli amanti del settore, il sito web ungherese Automotortv ha pubblicato online nelle ultime ...