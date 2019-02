Accordo Lega-M5S | al ministro Savona la presidenza della Consob Insorge il PD

C’è l’Accordo tra Lega e M5S per Savona alla Consob. Il Pd : “È incompatibile con l’incarico” : Dopo mesi e mesi di impasse si sblocca il caso-Consob. Dopo le dimissioni di Mario Nava del settembre scorso in seguito alla violente pressioni dei 5 Stelle, a guidare l’autorità che vigilia sui mercati sarà indicato l’attuale ministro per gli Affari europei Paolo Savona. La designazione, che andrà ratificata dal Quirinale, è arrivata in tarda matt...

Si sblocca il caso Consob - Accordo Lega-M5s su Savona presidente | Alle 12 c'è il Cdm : Il ministro in carica per gli Affari Europei verso la guida della Consob, l'organismo di controllo che regola la Borsa in Italia. Per Marcello Minenna, candidato del M5s, si profila invece la poltrona di segretario generale. Il Pd insiste: "E' incompatibile"

Consob - “Accordo Lega-M5s su Savona presidente”. Si studia come aggirare regole sulle incompatibilità : C’è l’intesa tra Lega e M5S per portare Paolo Savona alla presidenza della Consob. Secondo l’Adnkronos, che cita fonti del Carroccio, lo stesso ministro per le Politiche europee ha dato il proprio ok dopo che venerdì si era limitato a non smentire l’indiscrezione. I 5 Stelle, il cui candidato per guidare l’authority che vigila sui mercati era da mesi Marcello Minenna, avrebbero accettato che l’oggi ...

