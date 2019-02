Abu Dhabi | il Papa celebra la prima Messa pubblica nel cuore dell’islam 

'Con i saraceni né liti né dispute' - Papa Francesco nella messa ad Abu Dhabi - : Roma, 5 feb., askanews, - 'Non è beato chi aggredisce o sopraffà, ma chi mantiene il comportamento di Gesù che ci ha salvato: mite anche di fronte ai suoi accusatori'. Lo ha detto Papa Francesco nell'...

Papa Francesco ad Abu Dhabi esorta i cristiani alla mitezza : non fate crociate : È importante la mitezza: se vivremo nel mondo al modo di Dio, diventeremo canali della sua presenza; altrimenti, non porteremo frutto'. Nello stadio si prega in arabo. Ci sono fedeli caldei, copti, ...