ABORTO LEGALE FINO AL NONO MESE A New York | una legge che riscrive la battaglia per la

ABORTO - legale fino a un giorno prima del parto/ New York - tolto ogni limite all'interruzione di gravidanza : Aborto , legale fino a un giorno prima del parto a New York : tolto ogni limite all'interruzione di gravidanza , ma è polemica

In Irlanda l’ABORTO è legale : al via legge che permette alle donne di interrompere la gravidanza : "Un momento storico per le donne irlandesi", ha commentato il primo ministro Leo Varadkar, che ha definito così il via libera del parlamento di Dublino alla legge che legalizza l'interruzione di gravidanza. Il testo per entrare in vigore dovrà essere firmato dal presidente della Repubblica Michael D. Higgins.Continua a leggere