A Roma spunta la sagoma di Salvini accanto una scatola di pistole finte

Reggio Calabria : Lucio Dattola risponde in aula con saluto Romano - spunta il video : Presso la sede dell’aula del Consiglio di Reggio Calabria, nella mattinata di ieri, un consigliere comunale del partito politico Forza Italia della città avrebbe usato il saluto romano per rispondere all'appello del Segretario generale. Il gesto è stato sin da subito definito dal Primo cittadino Falcomatà inaccettabile. Dattola: saluto romano in aula, ripreso da una videocamera La vicenda che ha lasciato senza parole il sindaco Giuseppe ...

Roma : spunta svastica su sede Pd a via dei Giubbonari : Roma – Una svastica, un sorriso ‘beffardo’ e la scritta ‘A stronzi’. E’ stata imbrattata cosi’ la serranda del circolo Pd di via dei Giubbonari, in pieno centro a Roma. Il senatore dem e segretario regionale del Lazio del partito, Bruno Astorre, ha postato la foto sul proprio profilo facebook, commentando cosi’: “Purtroppo se si semina vento arriva la tempesta. Questa e’ la sede Pd di ...

Roma - nel Tevere spunta un cadavere : era in acqua da due mesi - mistero sull'identità : E' ancora avvolta nel mistero l'identià dell'uomo trovato cadavere nel Tevere tre giorni fa. Ieri il corpo è stato recuperato a Nazzano, piccolo centro in provincia di Roma, dal nucleo sommozzatori ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - spunta la pazza idea Zapata per l'attacco : Calciomercato Roma, Ultime notizie: in attacco spunta l'idea Duvan Zapata, ma attenzione all'Inter che lo segue da tempo. Sfuma Julian Weigl

Roma : spunta striscione pro Battisti davanti Colosseo : Roma – “Battisti libero. Amnistia per i compagni”, firmato ‘Noi restiamo’ con una stella rossa a cinque punte. Questo il testo di uno striscione comparso ieri sera a Roma su Ponte degli Annibaldi davanti al Colosseo. A rivendicare l’azione lo stesso gruppo su Facebook: “L’asse Salvini-Bolsonaro arresta Cesare Battisti, capro espiatorio utilizzato per condannare un periodo storico di forte ...

Roma : proseguono occupazioni - spunta 'Penicillina 2' a Tor Sapienza foto : Roma " Mentre il Campidoglio e la Prefettura pianificano nuovi sgomberi scorrendo la lista degli edifici in cui intervenire con priorita', l'elenco degli immobili occupati si allunga. Nella zona le ...

Roma : proseguono occupazioni - spunta ‘Penicillina 2’ a Tor Sapienza : Roma – Mentre il Campidoglio e la Prefettura pianificano nuovi sgomberi scorrendo la lista degli edifici in cui intervenire con priorita’, l’elenco degli immobili occupati si allunga. Nella zona le chiamano gia’ “la Penicellina 2”, sono le due megastrutture abbandonate in via Cesare Tallone. Siamo a Tor Sapienza, sul lato a ridosso della bretella della A24. È qui che alcune decine di migranti di origini ...

Ncc ancora in piazza a Roma - spuntano i gilet gialli : Roma,, askanews, - Dopo una breve tregua per le feste di Natale, a Roma tornano in piazza i noleggiatori con conducente contro il decreto sulla regolamentazione degli Ncc stralciata dalla legge di ...

Nainggolan-Inter - spunta un audio shock : “voglio tornare a Roma - sto a fa un macello” [VIDEO] : Raja Nainggolan sta facendo ammattire i tifosi dell’Inter, dopo l’esclusione dai convocati di Spalletti, arriva un audio che ha del clamoroso Nelle ultime ore, il caso Nainggolan sta accendendo le festività in casa Inter. Sul web sta infatti circolando una nota audio abbastanza eloquente, che sta facendo infuriare i supporters nerazzurri. Chiariamo, sembra essere davvero Nainggolan a parlare, ma la certezza che sia proprio il ...

Di Francesco esonerato?/ Roma ultime notizie : Paulo Sousa aspetta - ma spunta Panucci per la panchina : Di Francesco esonerato? Roma ultime notizie: Paulo Sousa aspetta una chiamata, ma spunta Panucci per la panchina giallorossa

Giallo Nainggolan - spunta audio : "Voglio tornare a Roma" : Nuova puntata del caso Nainggolan nel giorno di Natale. Come riporta l' Ansa , infatti, ha iniziato a circolare in rete con insistenza una nota audio che in molti attribuiscono proprio al belga dell' ...

Clamoroso Nainggolan - il centrocampista vuole tornare a Roma : spuntano gli audio : Il Natale in casa Inter è stato monopolizzato dalla vicenda della sospensione di Nainggolan, non convocato per lo scontro diretto per la Champions contro il Napoli. L’atteggiamento del calciatore dal giorno dopo la punizione da parte della società, unito alle parole di Spalletti in conferenza, sembrava far pensare a una situazione in via di risoluzione. Oggi, però, ecco un nuovo elemento che può quasi far gridare allo scandalo e ...

Juventus-Roma - che sorpresa per i tifosi bianconeri : allo Stadium spunta un commosso Marchisio [VIDEO] : L’ex centrocampista bianconero ha salutato il proprio ex pubblico, commuovendosi durante il suo intervento Gradita sorpresa di Natale per la Juventus e tutti i tifosi bianconeri, prima del match con la Roma infatti si è presentato sul terreno di gioco Claudio Marchisio. L’ex centrocampista ha fatto un personale giro di campo, salutando tutti i settori di quello che è stato il suo stadio fino a qualche mese fa. Poi, prendendo in ...

Manovra - bozza del maxi-emendamento : niente Tari in bolletta - rispunta il Genio per le strade di Roma : L’aula del Senato dovrà aspettare fino a sabato per vedere il testo del maxi emendamento che ridisegna la Manovra. Dalle ultime bozze emergono però novità sui fronti che più hanno fatto discutere negli ultimi giorni. Non trova spazio, per esempio, la proposta di far pagare la Tari attraverso la bolletta elettrica, come prevedeva un emendamento della Lega che limitava comunque questa facoltà ai Comuni in stato di dissesto. E’ stata ...