A Roma e Milano corsi di alta formazione per radiocronisti e telecronisti | ecco come

Il calcio è la tua passione? Diventa un Match Analyst. Corsi specializzati a Roma e Milano : ecco come iscriversi : Dopo numerosi Corsi che hanno riscosso molto successo, con la presenza di personaggi di spicco rappresenti il mondo del calcio, parte un nuovo corso della Scuola di Alta Formazione per il calcio ELITE FOOTBALL CENTER, di cui calciomercato.com è partner, volto allo sviluppo della figura professionale del ...

Da Antonello da Messina a Chagall : le mostre di febbraio a Roma - Napoli e Milano (e non solo) : Dall'attesissima esposizione dedicata ad Antonello da Messina a Milano fino alla labirintica arte fotografica di Francesca Woodman a Napoli, passando per Roma, Torino e Bologna, questo mese sarà ricchissimo di appuntamenti con l’arte, la fotografia e non solo: ecco le principali mostre da visitare nel mese di febbraio.Continua a leggere

Con Jovanotti e TiRomancino La descrizione di un attimo diventa un free style : video del duetto a Milano : L'annunciato duetto di Jovanotti e Tiromancino a Milano si è trasformato in un'inedita versione live de La descrizione di un attimo: ospite della band di Federico Zampaglione, Cherubini ha duettato con l'amico cantautore sulle note del brano più iconico del suo repertorio per un'esibizione che ha riservato delle sorprese. La descrizione di un attimo è quel brano che ad ogni concerto dei Tiromancino fa saltare dalla sedia lo spettatore alle ...

L’instore tour di Arisa da Roma e Milano a Napoli e Bari per Una nuova Rosalba in città : Esce l'8 febbraio il nuovo album di Arisa, Una nuova Rosalba in città, presentato attraverso un successivo instore tour farmacopie nei principali negozi di musica della penisola. L'instore tour di Arisa parte il 12 febbraio da Roma (Discoteca Laziale), per far tappa a Milano il 13 febbraio nel negozio Mondadori Megastore di Piazza del Duomo. Il 15 febbraio, Arisa sarà alla Feltrinelli di Torino e il 16 febbraio a Bologna, poi a Napoli e a ...

Negozi chiusi la domenica : deroga alle grandi città?/ Da Milano a Roma - chieste maggiori concessioni : Probabile deroga alle grandi città in merito alla questione dei Negozi chiusi la domenica: i sindaci delle metropoli vorrebbero maggiori concessioni

Due nuove opere d’arte di Liu Bolin per il Capodanno cinese di Milano e Roma : Due nuove opere si andranno ad aggiungere alla celebre serie Hiding in Italy dell’artista contemporaneo cinese Liu Bolin, nato a Shandong nel 1973, conosciuto anche come The Invisible Man. Invitato da MonteNapoleone District – che rappresenta i più prestigiosi Global Luxury Brand al mondo che si trovano nelle vie Montenapoleone, Verri, Sant’Andrea, Santo Spirito, Gesù, Borgospesso e Bagutta – in occasione del primo “MonteNapoleone ...

Milano - l’occupazione Macao scalda il consiglio comunale. Insulti tra Lega e sinistra : “Delinquenti”. “Tornate a Roma a fare un cazzo” : Il presidente del consiglio comunale di Milano è stato costretto a sospendere la seduta, il 31 gennaio 2019, dopo le accese polemiche seguite al dibattito sull’occupazione di Macao, il collettivo che occupa uno stabile recentemente diventato di proprietà del Comune. I consiglieri di centrodestra chiedono da tempo di ripristinare la Legalità nello stabile e di metterlo in vendita. La lista di sinistra Milano Progressista ha forzato la mano ...

Meteo - neve a Milano e in Liguria allerta arancione. Ma a Roma 15 gradi : I primi fiocchi hanno iniziato a cadere all’alba di venerdì mattina: entro la fine della giornata potrebbero cadere fino a dieci cm

Ed Sheeran ha svelato chi aprirà i concerti di Roma e Milano : Yessa! The post Ed Sheeran ha svelato chi aprirà i concerti di Roma e Milano appeared first on News Mtv Italia.

James Bay e Zara Larsson in tour con Ed Sheeran - anche a Roma e Milano : info sui biglietti in prevendita : James Bay e Zara Larsson in tour con Ed Sheeran, nel 2019. I due artisti si uniranno al cantautore britannico per la tournée mondiale che farà tappa in Italia per tre concerti a Roma, Milano e Firenze. James Bay e Zara Larsson saranno supporters di alcuni dei concerti di Ed Sheeran in programma quest'anno ma non di tutti: per quanto riguarda l'Italia, i fan che si recheranno ai concerti negli stadi di Roma e di Milano potranno assistere anche ...

Allerta Meteo per la Tempesta dei Giorni della Merla : NEVE a Milano - Genova e Bologna - NEVISCHIO a Firenze e Perugia - PIOGGIA a Roma e Napoli - MAESTRALE a 100km/h al Sud [MAPPE] : 1/20 ...

Milano - automobilista entra in Tangenziale est contRomano : un morto e quattro feriti : E' accaduto a Milano, tra la notte di venerdì 25 e sabato 26 gennaio, intorno alle ore 3:30 in Tangenziale est, un'auto che percorreva l'A51 è entrata contromano causando un grave incidente. Il bilancio della tragedia è di un morto e quattro feriti, di cui una donna e tre uomini che sono stati condotti in ospedale in "codice giallo", in condizioni abbastanza gravi, ma sembrerebbero essere fuori pericolo di vita. I veicoli interessati sono tre: ...

Roma - il Pg : è una città tra le più sicure al mondo |Da Milano : al Nord mente unica per roghi di rifiuti : Nelle relazioni inaugurali ogni procuratore generale affronta un tema specifico. A Napoli si denuncia la carenza di organici, a Torino si lancia l'allarme-prescrizione, Trieste ricorda l'arresto di Battisti...

Milano - auto contRomano in tangenziale est : grave incidente nella notte. Un morto e quattro feriti : Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente avvenuto nella notte, alle 3.25, sulla tangenziale est di Milano al km 10,35, all’altezza di Cascina Gobba, in direzione nord. A provocare lo schianto, secondo la ricostruzione della polizia stradale, un’auto condotta da un uomo di 53 anni che ha imboccato contromano la carreggiata, scontrandosi con una prima vettura con a bordo due persone. Dopodiché il ...