A gennaio nuova frenata dell' economia italiana | scende indice Pmi

9-1-1/ Anticipazioni ultimi episodi 29 gennaio : Athena inizia una nuova vita? - Finale di stagione - : 9-1-1, Anticipazioni del 29 gennaio 2019, su Rai 2 in prima assoluta. Athena di nuovo in pista con gli affari di cuore: Bobby sarà quello giusto?

Dal 31 gennaio evitiamo brutte sorprese con le rimodulazioni TIM : nuova strada per recedere : Stiamo vivendo un periodo molto intenso per quanto riguarda le rimodulazioni TIM. Come tutti sanno, infatti, dal prossimo 24 febbraio entreranno in gioco degli aumenti per tantissime offerte in ambito mobile, con rincari destinati ad oscillare tra 0,99 euro e 1,99 euro qui in Italia. Dopo il nostro ultimo punto della situazione, con alcune precisazioni doverose su un argomento che dallo scorso 21 gennaio sta facendo discutere moltissimo dalle ...

Carmen Sandiego : dal 18 gennaio la nuova serie animata su Netflix : Netflix annuncia la nuova serie animata Carmen Sandiego, una produzione originale Netflix in 20 episodi disponibile dal 18 Gennaio in tutti i paesi in cui il servizio è attivo, Netflix ha inoltre recentemente annunciato l’acquisizione dei diritti del film live action Carmen Sandiego in arrivo prossimamente sulla piattaforma. Il film sarà interpretato da Gina Rodriguez, nel duplice ruolo di attrice protagonista e produttrice con la sua società I ...

Cast e personaggi di The Passage su Fox dal 28 gennaio - la nuova serie apocalittica tra vaccini e vampiri : Con i primi due episodi debutta The Passage su Fox dal 28 gennaio: la nuova serie della Fox basata sulla trilogia di romanzi bestseller di Justin Cronin - dai titoli The Passage, The Twelve e The City of Mirrors - ha esordito negli Stati Uniti solo il 14 gennaio e arriva a stretto giro anche in Italia sul canale 112 di Sky. Presentato in anteprima al Maxxi di Roma, nell'ambito del programma Cinema al Maxxi 2019 in scena dal 26 gennaio al 14 ...

Ascolti tv domenica 27 gennaio - nuova sfida Barbara d’Urso vs Mara Venier : Ieri in prima serata anche grande attesa per Valentino Rossi nuova sfida a colpi di share nell’ultima domenica del mese. Ieri, domenica 27 gennaio 2019, in prima serata su Rai1 c’era grande attesa e trepidazione per la presenza di Valentino Rossi, ospite di Che tempo che fa. Il celebre campione di MotoGP si è raccontato […] L'articolo Ascolti tv domenica 27 gennaio, nuova sfida Barbara d’Urso vs Mara Venier proviene da ...

Tennis - Ranking WTA (28 gennaio 2019) : Naomi Osaka nuova numero del mondo - Giorgi miglior azzurra : Naomi Osaka è la nuova numero uno del mondo. La giapponese grazie alla vittoria negli Australian Open 2019 è salita in vetta al Ranking. Al secondo posto c’è Petra Kvitova, sconfitta in finale proprio da Osaka. La migliore delle azzurre è Camila Giorgi in 27esima posizione. Top 10 WTA (Ranking al 28.01.2019) 1 Naomi Osaka (Giappone) 7030 2 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 6290 3 Simona Halep (Romania) 5582 4 Sloane Stephens (USA) 5307 5 ...

AMICI 2019/ Diretta e anticipazioni : Timor porta una nuova ballerina - Valentina riceve un banco - 26 gennaio - : AMICI 18, anticipazioni e news dalla scuola: cosa accadrà nello speciale di oggi? Un'altra chance per Marco Alimenti, Gianmarco va in sfida e perde

Ascolti tv venerdì 25 gennaio - nuova sfida Paola Perego vs Gerry Scotti : Nella serata di ieri si sono contesi il pubblico Superbrain e Il milionario Ecco gli Ascolti registrati dai programmi in onda in prima serata ieri, venerdì 25 gennaio 2019. Su Rai1 nuovo appuntamento con Superbrain- Le supermenti. La trasmissione condotta da Paola Perego questa settimana ha interessato 2.571.000 spettatori. Lo show ha registrato così uno […] L'articolo Ascolti tv venerdì 25 gennaio, nuova sfida Paola Perego vs Gerry Scotti ...

Super Huawei Mate 20 Pro : patch di gennaio e nuova modalità fotocamera : Non possiamo che definirlo Super Huawei Mate 20 Pro l'ultimo top di gamma del colosso cinese, che vede migliorato ulteriormente il proprio comparto fotografico (già da prima eccellente). Per questo nuovo salto in avanti c'è da ringraziare l'aggiornamento alla versione EMUI 9.0.0.183, dal peso di 346MB. Il pacchetto, che si occupa anche di innestare a bordo del software le patch di sicurezza di gennaio 2019 (le più recenti ad oggi disponibili, ...

Isola dei famosi : il 24 gennaio al via la nuova edizione del reality di Canale 5 : L'Isola dei famosi riparte giovedì 24 gennaio su Canale 5. Questa è la quattordicesima edizione del reality show del Canale Mediaset condotta ancora una volta da Alessia Marcuzzi, al timone del programma dal 2015. Il reality di sopravvivenza, prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia, vede i vip in Honduras alle prese con problemi di cibo, clima e mosquitos e ogni anno propone un cast avvincente che appassiona da casa tanti spettatori. ...

Gravina : «Il 30 gennaio la nuova procedura per i cori razzisti» : Sabato sera c’è Milan-Napoli Oggi i quotidiani riportano le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Figc Gabriele Gravina a Radio Crc. La nuova procedura sarà formalizzata il 30 gennaio in consiglio federale ma potrebbe essere anticipata per Milan-Napoli in programma il 26 a San Siro. Un mese dopo, Koulibaly torna nello stadio che gli riservò gli ululati che hanno scosso il calcio italiano. Stavolta, però, sponda ...

Selena Gomez ha duettato con Julia Michaels in “Anxiety” - nuova canzone in uscita il 25 gennaio : Can't wait! The post Selena Gomez ha duettato con Julia Michaels in “Anxiety”, nuova canzone in uscita il 25 gennaio appeared first on News Mtv Italia.

L'eclissi di luna totale del 21 gennaio e la nuova ennesima profezia biblica sulla fine del mondo : Non è la prima volta che teorie di questo tipo vengono proposte al mondo: già nel 2014 i 'ministri' cristiani John Hagee e Mark Blitz collegarono le quattro eclissi lunari consecutive iniziate nel ...