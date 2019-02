Zenzero | web tv e bici elettrica nel nuovo paniere dell’Istat Ed escono i cd vuoti

I consumi degli italiani : nel nuovo paniere Istat entrano bici elettrica - Zenzero e web tv : "Escono" invece i supporti digitali registrabili (come cd e dvd) e la lampadina a risparmio energetico

Zenzero e web tv - la spesa degli italiani cambia. E l’Istat si adegua : In Italia crescono le vendite di biciclette elettriche Se la società italiana guarda sempre più a consumi sostenibili, al benessere personale attraverso un’alimentazione sana e alle forme della sharing economy in materia di mobilità, anche l‘Istat si adegua. L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l’aggiornamento del paniere per il 2019, con il quale monitora l’andamento dell’inflazione nel nostro Paese sulla base dei prezzi ...