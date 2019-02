Yamaha alla riscossa | presentato il nuovo bolide di Valentino Rossi

MotoGP Yamaha 2019 - Valentino Rossi : 'Mi aspetto molto dalla mia nuova moto' : Nera e blu. I nuovi colori della nuova M1 non possono che far sorridere Valentino Rossi, grande tifoso dell'Inter. La livrea della sua nuova moto si avvicina molto al nerazzurro della sua squadra del ...

Superbike - Analisi Test Portimao : la griglia di partenza e i favoriti del Mondiale 2019. Jonathan Rea imprendibile - Yamaha davanti alla Ducati? : Se i Test effettuati a Jerez de la Frontera e, soprattutto, a Portimao, saranno confermati anche nel corso della stagione, il Mondiale 2019 di Superbike è già chiuso prima ancora di iniziare. Jonathan Rea è pronto per il suo quinto titolo consecutivo, con una superiorità che appare sempre più netta ed inossidabile. Il portacolori della Kawasaki conclude questi quattro giorni di Test riservati alle moto derivate di serie con un margine, su tutti ...

MotoGp - il sorprendente retroscena relativo a Pedrosa : “Dani è stato ad un passo dal dire sì alla Yamaha” : Clamorose rivelazioni vengono a galla su Dani Pedrosa, lo spagnolo è stato vicinissimo negli scorsi mesi a trasferirsi in Yamaha Dani Pedrosa è stato vicino a diventare un nuovo pilota della Yamaha, affiancando Franco Morbidelli nel team SIC Petronas. Conclusa la sua esperienza con la Honda, la nuova squadra del Motomondiale ha avvicinato lo spagnolo per proporgli la possibilità di unirsi a Franco Morbidelli in questa nuova ...

MotoGP - Valentino Rossi e una Yamaha rimasta indietro rispetto a Honda e Ducati. I nodi per uscire dalla crisi : Il Mondiale 2019 di MotoGP non è ancora iniziato, ma con grande probabilità ruoterà attorno ad una domanda: “Che Yamaha avranno a disposizione Valentino Rossi e Maverick Vinales”? Non sarà un quesito di poco conto, dato che potrebbe essere addirittura decisivo per l’assegnazione del titolo iridato. Se, e nessuno ad Iwata se lo augura, la moto non dovesse compiere i passi in avanti sperati, infatti, la situazione sarebbe davvero ...

MotoGP - Maverick Vinales : “Alla Yamaha ho chiesto una moto più piccola. Sono stato troppo convincente sulle decisioni tecniche” : Maverick Vinales non vede proprio l’ora di tornare in sella alla Yamaha per esprimere tutta la propria velocità sulla M1. Il Mondiale motoGP 2018, al di là del successo di Phillip Island (Australia), è stato avaro di soddisfazioni e quindi le aspettative Sono completamente diverse per la nuova stagione che prenderà il via a Losai il prossimo 10 marzo. Un Vinales che ha fatto fatica a trovare il giusto equilibrio con la due ruote di Iwata ...

Concerti - Pearl Jam : dalla Yamaha un leak involontario sul tour 2019? : ... Official, , @Yamahadrumsofficial, on Jan 6, 2019 at 9:05am PST "Non vediamo l'ora di sapere Matt in azione sui palchi di tutto il mondo nel 2019 con il suo kit di batteria", hanno scritto i ...

MotoGP - Valentino Rossi : “La Yamaha deve prendere esempio dalla Ducati per tornare a vincere” : La stagione 2018 è andata agli archivi come una delle peggiori di sempre per la Yamaha. Il successo di Maverick Vinales in Australia ha interrotto una striscia record di ben 25 gare senza vittorie in MotoGP. Inoltre la scuderia di Iwata non è riuscita a piazzare alcun suo pilota nelle prime due posizioni del Mondiale come non accadeva dal 2007: Valentino Rossi ha concluso terzo, appena davanti al compagno di squadra spagnolo. Proprio il quasi ...

MotoGp – Ducati apre le danze dalla Svizzera - Yamaha in scena a Giacarta : le date delle presentazioni dei Team 2019 : Tutto pronto per le presentazioni dei Team della MotoGp: le date in cui verranno svelate al mondo le nuove moto per la stagione 2019 Il conto alla rovescia per la stagione 2019 di MotoGp è iniziato! Mancano pochi mesi per il primo Gp dell’anno, in programma per il 18 marzo a Losail, in Qatar. Intanto gli appassionati delle due ruote potranno vivere le prime emozioni della MotoGp con le presentazioni dei Team ed i test invernali: i ...

MotoGp – Un sincero Marquez risponde alle domande dei fan - Marc tra preoccupazioni e certezze : “io alla Yamaha?” : Dal dolore alla spalla al tanto chiacchierato futuro in Yamaha: Marc Marquez risponde alle domande dei fan in una diretta Instagram Amici, fratelli e piccoli compagni a quattro zampe, Marc Marquez ha mostrato un po’ ai suoi fan come ha trascorso qualche ora della sua giornata, rispondendo alle loro domande in una diretta Instagram. Il sette volte campione del mondo sta recuperando dall’operazione alla spalla a cui si è dovuto ...

Dalla fede interista alla vittoria nel Monza Rally Show - Valentino Rossi : “ora vacanza! A Sepang voglio che la Yamaha…” : Intervistato ai microfony di Sky Sport, Valentino Rossi parla della sua fede interista e del successo nel Monza Rally Show, senza trascurare un pensiero ai test di Sepang e alle migliorie della Yamaha per il 2019 Il 2018 di Valentino Rossi si è finalmente concluso. Archiviata la stagione di MotoGP, il ‘Dottore’ ha firmato la doppietta ne ‘La 100 km dei Campioni’ al ranch e nella gara automobilistica del Monza Rally ...

MotoGp - Yamaha : Folger operato alla spalla : ROMA - Il test rider tedesco della Yamaha, Jonas Folger, è stato operato alla spalla a causa di un infortunio riportato durante una sessione di allenamento sulla moto da cross. Visualizza questo post ...

Hamilton a tutto gas - il britannico sfreccia a Jerez in sella alla Yamaha. Poi tradisce la Mercedes… [VIDEO] : Sul proprio profilo Instagram il pilota britannico ha postato alcuni video che raccontano la sua giornata sul circuito di Valencia Ci ha pensato Lewis Hamilton ad uscire allo scoperto, postando tra le proprie Instagram Stories i video della sua giornata di test a Jerez. In sella ad una Yamaha tutta nera, il pilota campione del mondo di Formula 1 ha partecipato ad un evento organizzato dalla ‘No Limits’, facendosi consigliare ...

Hamilton - una giornata alla Rossi : ha girato a Jerez con la Yamaha : maestro Accompagnato da un gruppetto di amici fidati, tuta e casco nero con la sola M dello sponsor Monster, una R1 altrettanto anonima con la scritta Yamaha sulle carene, il campione del mondo si è ...