WWE Halftime Heat – Match a 5 stelle nell’intervallo del Super Bowl | trionfano Aleister

sportfair

: E poi quest'anno l'#HalfTime è molto più interessante per me Grazie alla @wwe @wwenxt #HalfTimeHeat #SuperBowl… - jaeck717_23 : E poi quest'anno l'#HalfTime è molto più interessante per me Grazie alla @wwe @wwenxt #HalfTimeHeat #SuperBowl… - Winrad83 : No, molto meglio l’Halftime Heat. Tutti sul canale YouTube della WWE!!! #HalftimeHeat -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Nell’intervallo delnumero 53, la WWE ha deliziato i suoi fan con il ritorno dell’, una 5che ha visto esibirsi i migliori performer di NXT Nella grande notte delnumero 53, c’è spazio anche per lo spettacolo del wrestling WWE. La compagnia di Stamford ha fatto un grande regalo ai propri fan, riportando in scena, storiconell’intervallo della finalissima del campionato NFL. Sono passati 20 anni dalla vittoria di Mankind su The Rock per il titolo WWE in un Empty Arenadurante l’Show di Denver Broncos vs Atlanta Falcons.Lo spettacolo non ha niente da invidiare allo show di 2 decadi fa, con le miglioridi NXT presenti sul ring per un six-man tag teamda paura: da una parteBlack, Ricochet e Velveteen Dream contro il Campione NXT Tommaso Ciampa, il ...