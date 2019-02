West Ham-Liverpool 1-1

Risultati Premier League - il West Ham ferma il Liverpool : campionato apertissimo [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Wolves-West Ham 3-0 : Grazie ad una doppietta di Raúl Jiménez, il Wolverhampton ha superato nettamente il West Ham con il risultato di 3-0. Dopo un primo tempo senza reti, il Wolverhampton è riuscito a rompere gli ...

Pronostico Wolverhampton vs West Ham United - Premier League 29-01-2019 e Analisi : Wolverhampton-West Ham United, martedì 29 gennaio. Dopo un avvio di Premier a mille, ora una piccola frenata che non preoccupa i Wolves, dopo aver conquistato tre punti nelle ultime tre partite. E’ questo il magro bottino raccolto dalla formazione neopromossa e guidata da Nuno Espírito Santo, scavalcata dal Watford in classifica ed ora ottava. Male gli Hammers di Manuel Pellegrini, reduce dalla clamorosa eliminazione dalla FA Cup per ...

Milan - Piatek allo scoperto : “il West Ham ci ha provato - qui però è una fiaba. La numero 9? La volevo - ma…” : L’attaccante rossonero ha parlato alla stampa polacca, raccontando queste sue prime ore da giocatore del Milan Giorni intensi, visite mediche e firma sul contratto. Passaggi fondamentali per diventare un giocatore del Milan, un sogno che si realizza per Piatek. L’attaccante polacco ha finalmente cominciato la sua avventura in rossonero, conoscendo i compagni e mettendosi a disposizione di Gennaro Gattuso, che potrebbe anche ...

Torino - occhio a Belotti : il West Ham fa sul serio : Torino - Il West Ham insiste, il Toro resiste. Il club di Londra potrebbe perdere Arnautovic , che ha golose offerte dalla Cina , e sonda il mercato europeo a caccia di un centravanti importante da ...

Torino - tifosi in ansia : il West Ham prepara l’offerta per Belotti [CIFRE e DETTAGLI] : West Ham attivissimo sul mercato per sostituire il partente Arnautovic, il Gallo Belotti è finito nel mirino del club inglese Il West Ham deve sostituire il partente Arnautovic e deve farlo anche in fretta dato che il tempo inizia a stringere in chiave calciomercato. Manca una settimana al termine della sessione invernale ed al club inglese serve un centravanti di spessore. Dunque sembra proprio che la ricerca del West Ham si sia ...

Belotti - la Roma pensa al dopo Dzeko ma occhio al West Ham : La Roma si guarda attorno alla ricerca di un centravanti che possa prendere le redini di Dzeko.Andrea Bellotti è sempre il nome buono da spendere in sede di calciomercato. Il centravanti del Torino, praticamente da due stagioni, è sempre accostato a qualche club ad ogni sessione di mercato. Cairo, però, non vuole fare sconti e vorrebbe capitalizzare al massimo da una sua cessione. C’è da dire, però, che il costo del cartellino è ...

Calciomercato - è Balotelli il più desiderato! Anche il West Ham interessato a SuperMario : Si era parlato di un possibile ritorno in Italia, il Marsiglia sembrava aver già l’accordo in mano, adesso spunta l’interesse del West Ham: tutti vogliono Mario Balotelli I rapporti con il Nizza sono ormai incrinati in modo definitivo, così come quelli con il tecnico Patrick Vieira: Mario Balotelli lascerà il club rossonero, sicuramente a fine stagione alla scadenza del contratto, ma probabilmente già a gennaio vista la volontà del club di ...

Mercato - Balotelli : spunta il West Ham - sarà ritorno in Premier? : Inserimento a sorpresa per Mario Balotelli, ormai ai saluti a Nizza. Nelle ultime ore si è fatto avanti con decisione il West Ham che proprio nelle ultime settimane ha ricevuto un'offerta da 45 ...

Pronostico Bolton vs West Bromwich Albion - Championship 21-1-2019 e Analisi : Bolton-West Bromwich Albion, lunedì 21 gennaio. Gara da non sbagliare per entrambe nel posticipo della 28esima giornata di Championship. Il Bolton gioca per salvarsi e il West Brom per rialzare la china, dopo due stop difficili da digerire. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Bolton e West Bromwich Albion?Al Macron Stadium i padroni di casa del Bolton vogliono l’intera posta dopo due turni dove ha subito solamente sconfitte ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : su Dzeko gli occhi del West Ham di Manuel Pellegrini : Calciomercato Roma, Ultime notizie: i giallorossi tornano sull'esterno Malcom e provano a rinnovare il contratto a Zaniolo su cui è piombato l'Arsenal.

West Ham - Mia Khalifa adora Felipe Anderson : L'ex pornostar Mia Khalifa da tempo è diventata commentatrice sportiva negli Stati Uniti ma è tifosissima del West Ham tanto che recentemente ha seguito dal vivo la partita contro l'Arsenal. Se tra ...

Fiorentina - frenata per Obiang : il West Ham non lo molla : Fiorentina-Obiang, brusca frenata. Sembrava in dirittura d'arrivo il trasferimento a Firenze del centrocampista: il club viola aveva presentato un'offerta di 11 milioni di euro al West Ham per l'...

Fiorentina - West Ham blocca Obiang : ANSA, - FIRENZE, 13 GEN - Imprevisto per la Fiorentina sul mercato: la trattativa per Pedro Obiang che sembrava ormai in dirittura d'arrivo si è interrotta in queste ore per volere del presidente del ...