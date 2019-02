Wanda Nara | il duro attacco della sorella di Mauro Icardi | “Della famiglia non te ne

Wanda Nara e Mauro Icardi a C'è posta per te - la frecciatina : «Troverai un ragazzo ma non il mio» : Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati ospiti da Maria De Filippi a C'è posta per te per fare una sorpresa a Serena, una 23enne che dopo la morte della madre ha messo da parte la sua vita per pensare ai ...

Wanda Nara nel mirino della cognata Ivana : penserebbe soltanto al denaro : C'è aria di tensione nella famiglia Icardi. Dopo aver seguito la puntata di ieri sera di "C'è Posta per Te", durante la quale l'attaccante dell'Inter è stato ospite di Maria De Filippi insieme alla moglie Wanda Nara per fare una sorpresa a Serena, la sorella del capitano nerazzurro si è scagliata contro la cognata. La celebre coppia è approdata negli studi Mediaset per regalare un momento di gioia a Serena, una ragazza che, da quando ha perso la ...

Wanda Nara - cinque curiosità sulla moglie-procuratrice di Mauro Icardi : Wanda Nara nasce a Buenos Aires nel 1986 ed approda sui rotocalchi italiani nel 2008 quando si sposa col calciatore Maxi Lopez. Il matrimonio regala alla coppia tre figli, i due però divorzieranno nel 2013. Separazione tra Wanda e Maxi che diventa famosa anche perchè la Nara si fidanza con un amico del marito, Icardi, con il quale i due passavano spesso le vacanze. Nel 2014 si sposano ed hanno due figli. Successivamente Wanda Nara diventa ...

Wanda Nara in lacrime a C’è posta per te - sui social il duro attacco della cognata Ivanna : “vedi solo soldi - mia madre non è morta ma…” [GALLERY] : La sorella di Mauro Icardi attacca duramente Wanda Nara: duro sfogo di Ivanna Icardi sui social durante la puntata di ieri sera di C’è posta per Te Continua la diatriba in casa Icardi: la sorella di Mauro continua a dimostrare tutto il suo dissenso verso la relazione tra il calciatore argentino e la showgirl Wanda Nara. La coppia che fa tanto discutere nel mondo del calcio italiano è stata protagonista ieri nella puntata di C’è ...

Ivana Icardi contro Wanda Nara dopo 'C'è posta per te' : 'Perché non piangi quando noi soffriamo?' : E non ti importa mai, ti importa solo quando io appaio in televisione, perché quello che non vuoi è che nessuno sia più di te, perché vuoi essere sempre al centro del mondo. Spero che Dio di dia un ...

Ivana Icardi sui social contro Wanda Nara : 'Spero che mio fratello apra gli occhi' : Dopo l'apparizione di ieri sera a C'è Posta per te, Wanda Nara è stata presa d'assalto dalla sorella di Mauro Icardi. Ivana, infatti, ha deciso di pubblicare delle Instagram Stories nelle quali è stata spietata contro la compagna del fratello. La ragazza ha accusato Wanda di averlo allontanato dalla sua famiglia e di essere interessata solo ai soldi: "Spero che mio fratello apra gli occhi". Wanda Nara 'rimarca il territorio' in seguito alle ...

La scollatura di Wanda Nara agita il web : "La prossima volta vai con le z... di fuori" : Qualcunque cosa Wanda Nara faccia viene criticata. Vuoi le foto, vuoi i video, vuoi la presenza "ingombrante" nella vita del marito Mauro Icardi, c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire. Come ieri sera quando lei e il calciatore sono stati gli ospiti d'onore a C'è posta per te. Sono stati una bella sorpresa per la tifosa dell'Inter, nessuno ha nulla da commentare su questo. Ma su qualcosa d'altro si. E su cosa, quindi? Sulla scollatura, "non ...

Ivana Icardi al veleno su Wanda Nara : "Mauro apri gli occhi - pensa solo ai soldi" : Wanda Nara e Mauro Icardi, ieri sera, sono stati ospiti della trasmissione di Canale 5 "C'è posta per te", programma condotto da Maria De Filippi. La moglie-agente del capitano dell'Inter si è commossa per la storia in questione, con il bomber nerazzurro che è stato molto gentile e disponibile dei confronti della ragazza a cui un padre e due fratelli hanno voluto fare una sorpresa: ovvero la presenza dell'attaccante argentino, idolo indiscusso ...

Bufera su Wanda Nara a causa della scollatura mozzafiato da Maria De Filippi : 'Da infarto' : La puntata di ieri di C'è Posta per te è stata infiammata dalla presenza di Wanda Nara, compagna di Mauro Icardi. La donna riesce sempre a generare molto scalpore a causa dei suoi look e del suo aspetto estremamente seducente e prorompente. Anche in occasione dell'ospitata da Maria De Filippi, la Nara non ha potuto fare a meno di mostrare il meglio di sé indossando un abito con una scollatura mozzafiato. Sul web è immediatamente scoppiata la ...

La sorella di Icardi si scaglia contro Wanda Nara : 'Pensi solo ai soldi - mia mamma soffre' : Ieri sera tra gli ospiti della quarta puntata di C'è posta per te vi erano anche il capitano dell'Inter, Mauro Icardi e la sua compagna Wanda Nara, i quali si sono resi protagonisti di una sorpresa ad un fan speciale. Nel bel mezzo dell'ospitata televisiva, però, abbiamo visto che la sorella di Icardi ha cominciato ad inveire sui social contro la bella Wanda. Già in passato Ivana Icardi aveva puntato il dito contro la compagna del fratello, ...

C’e Posta Per Te : Mauro Icardi e Wanda Nara ospiti. Ma sua sorella si scaglia contro Wanda nei social. Leggi le sue parole : Icardi ieri sera è stato ospite di Maria De Filippi a C’è Posta Per Te insieme a sua moglie Wanda Nara e questo ha fatto davvero arrabbiare Ivana, la sorella del calciatore, che su... L'articolo C’e Posta Per Te: Mauro Icardi e Wanda Nara ospiti. Ma sua sorella si scaglia contro Wanda nei social. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Wanda Nara a C'è posta per te con Icardi : bufera per la scollatura hot : Wanda Nara è stata ospite di Maria De Filippi insieme al marito, ma l'abito scelto non ha trovato tutti d'accordo e sui...

Wanda Nara a C’è posta per te - il look che divide : sui social scoppia la polemica : C’è posta per te: Mauro Icardi e Wanda Nara in studio per Serena Questa sera a C’è posta per te Mauro Icardi e Wanda Nara sono stati invitati in studio per incontrare Serena, una ragazza appassionata di calcio e grande sportiva. A scrivere a Maria De Filippi sono stati i suoi fratelli e suo padre. […] L'articolo Wanda Nara a C’è posta per te, il look che divide: sui social scoppia la polemica proviene da Gossip e Tv.

Wanda Nara a C’è posta per te - il look che divide : sui social la polemica : C’è posta per te: Mauro Icardi e Wanda Nara in studio per Serena Questa sera a C’è posta per te Mauro Icardi e Wanda Nara sono stati invitati in studio per incontrare Serena, una ragazza appassionata di calcio e grande sportiva. A scrivere a Maria De Filippi sono stati i suoi fratelli e suo padre. […] L'articolo Wanda Nara a C’è posta per te, il look che divide: sui social la polemica proviene da Gossip e Tv.