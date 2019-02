Wall Street chiude sui massimi del 3 dicembre | vola il tech

Alphabet soffre a Wall Street dopo conti migliori del previsto : New York, 4 feb., askanews, - Alphabet ha chiuso il quarto trimestre del 2018 con utili e ricavi in rialzo grazie a un'aliquota passata all'11% dal 138% dell'anno precedente, ma il titolo sta ...

Wall Street apre sui livelli della vigilia : ... diffusi venerdì scorso 1° febbraio 2019, che fanno ben sperare per la ripresa economica a stelle e strisce mentre permangono le tensioni per il rallentamento dell'economia cinese e dell' Eurozona . ...

Il sommario del numero di febbraio di Wall Street Italia in edicola : in edicola il numero di febbraio di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle Il secondo numero del 2019 di Wall Street Italia ripropone la doppia copertina e la sezione finale in inglese che saranno da ora in avanti una costante del ...

FINANZA/ Sequestri di bonus e patrimoniale Dem : ora Wall Street trema - e trama - : Mentre la liquidazione di Leon Blankfein è stata congelata, sembra ampliarsi il fronte di chi vorrebbe una super-patrimoniale per i super-ricchi

Wall Street - un mese da record Recessione sconfitta. L'analisi : Per Wall Street è il miglior mese di Gennaio da 30 anni, chissà se lo ricorderà anche la nostra Giovanna Botteri (simpaticamente Giovannona chioma lunga) elencando la serie di dati economici positivi che stanno esaltando Donald Trump, o se ci racconterà ancora del meteo. Segui su affaritaliani.it

Wall Street a due velocità. Lavoro positivo : Indici americani in ordine sparso con il sentiment degli investitori condizionato dai segnali di rallentamento dell'economia globale , dopo i dati deludenti sull'attività manifatturiera cinesi ed europei . Indicazioni che offuscano le buone notizie in arrivo da Washington con i colloqui in corso tra la delegazione ...

Europa contiene danni con super Wall Street - Piazza Affari chiude a -0 - 78% con risalita spread : LE PROSPETTIVE 01 febbraio 2019 Eurolandia, perché i rischi di recessione sono molto bassi tranne che in Italia Europa cauta dopo i dati deludenti sull'economia dell'Eurozona Le Borse europee sono ...

Borsa Milano riduce calo con Wall street : ANSA, - Milano, 1 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente senza particolari strappi dopo l'avvio di Wall street, con Milano, Ftse Mib -1%, che si conferma come la Borsa peggiore della giornata ...

Wall Street verso gennaio record. Ed è anche merito dell'Europa : ... sostenuta dalle dichiarazioni "dovish" della Federal Reserve in tema di tassi d'interesse, la banca d'affari Goldman Sachs segnala che l'Europa dell'economia in rallentamento ha fornito un ottimo ...

A Wall Street vola Facebook dopo i conti. Borse Ue piegate dalle banche : I fondamentali dell'economia impensieriscono gli operatori: il Pil europeo nel quarto trimestre è salito dello 0,2% mentre in Italia è sceso dello 0,2%, con il Paese che entra in recessione tecnica. ...

Borsa : Wall Street apre in altalena : ANSA, - NEW YORK, 31 GEN - Apertura contrastata per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,42% a 24.913,09 punti, il Nasdaq sale dello 0,45% 7.217,19 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,05% a 2.682,...

Facebook vola in borsa a Wall Street : Facebook sale a Wall Street, dove nelle contrattazioni che precedono l apertura del mercato avanza dell 11%. A spingere Facebook la trimestrale sopra le attese nonostante gli scandali che si sono ...

Facebook sopra le attese : profitti record e vola a Wall Street. Microsoft in chiaro-scuro : Facebook, nonostante gli scandali su privacy, fake news e governance, mette il turbo alla sua performance: nell’ultimo trimestre ha battuto le attese sia di utili che di giro d’affari. Nel dopo mercato il titolo, che era stato sotto pressione nei mesi scorsi, ha guadagnato il 7% in risposta all’exploit di bilancio. Microsoft ha invece riportato utili leggermente superiori alle attese, ma ha lievemente deluso sul ...

Wall Street brinda alla «pazienza» della Fed sui tassi : Intanto i conti del colosso francese hanno allontanato i timori che il comparto del lusso sia stato penalizzato negli ultimi mesi dal rallentamento dell'economia cinese e dalle sommosse in Francia ...