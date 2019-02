Volley - i migliori italiani della 20ma giornata di Superlega. Sbertoli e Spirito : linea verde in regia nel festival dei centrali : Tanti centrali ma anche un paio di giovani alzatori hanno trovato il modo di mettersi in evidenza nella ventesima giornata di Superlega fra gli italiani in campo, mentre i soli Lanza e Vettori, da cui in azzurro difficilmente si potrà prescindere, sono protagonisti su ottimi livelli tra gli attaccanti di palla alta. Ecco i migliori azzurri del turno appena disputato di Superlega. FABIO RICCI: Chiuse in soffitta le preoccupazioni per il problema ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 18^ giornata. Juantorena ferisce - Zaytsev passeggia - Lanza solido : Nel weekend si è disputata la 18^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo fine settimana. FILIPPO Lanza. Aleksandar Atanasijevic domina la partita contro Siena, l’opposto serbo gioca quasi da solo (22 punti, 6 aces, 67% in attacco), Perugia vince e si riporta al comando della classifica ma la prestazione dello schiacciatore italiano è ...

Volley femminile - Coppa Italia - quarti di finale. Le migliori italiane del week end. Zago : che opposto di riserva! Sorokaite e Folie : chi si rivede… : week end dedicato alle gare di ritorno della Coppa Italia, quello che si conclude questa sera con l’ultimo quarto di finale, con partite vere durate molto poco e grande spazio per le seconde linee a risultato già acquisito. Non sono mancate anche in questo fine settimana le protagoniste Italiane nelle tre sfide disputate tra sabato e domenica. CRISTINA CHIRICHELLA: Sta attraversando un buon momento di forma la centrale azzurre che era già ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 17^ giornata. Piano-Sbertoli per l’impresa - Giannelli solido - Parodi ritorna : Nel weekend si è disputata la 17^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo fine settimana. FILIPPO LANZA e MASSIMO COLACI. Perugia vince il big match contro Civitanova e si mantiene al secondo posto, in scia a Trento. Nella solita grande giornata di Leon, c’è spazio però anche per i due italiani: il libero è onnipresente (65% in ...

Volley femminile - le migliori italiane della 14^ giornata di Serie A1. Nicoletti batte Egonu - ruggito Bosetti - ok Danesi : Nel weekend si è disputata la 14^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, il primo turno del girone d’andata. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo fine settimana. ANNA Nicoletti. Ha vinto il confronto diretto con Paola Egonu, il giovane opposto di Brescia non dimenticherà mai questa giornata: 22 punti, protagonista assoluta del trionfo sulla capolista Novara al termine di un tie-break al cardiopalma. ...

Volley - i migliori italiani della 16^ giornata di Superlega. Giannelli-Vettori strepitosi - Zaytsev torna alla grande - Piano granitico : Nel weekend si è disputata la 16^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile (il turno si completerà tra un mese con i recuperi Monza-Vibo Valentia e Sora-Siena). Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. SIMONE GIANNELLI e LUCA VETTORI. I protagonisti italiani della magica vittoria di Trento contro Perugia, i dolomitici dominano il big match e balzano in testa alla classifica ...

Volley femminile - serie A1 2019. Le migliori italiane della 13ma giornata di SuperLega. Piccinini e Merlo : esperienza al potere : Sabato sera si è disputata la tredicesima giornata 2018-2019 della serie A1 femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU: Non sbaglia un colpo l’opposta azzurra che, anche nell’ultima partita dell’anno della sua consacrazione, la sfida casalinga contro Casalmaggiore, mette a segno 19 punti con una percentuale di positività del 50%. FRANCESCA Piccinini: Percentuali da ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 15^ giornata. Pinali si rivela a Modena - Vettori gigante - Piano e Lanza al top : Nel weekend si è disputata la 15^ giornata della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo fine settimana. OSMANY JUANTORENA. Civitanova non ha problemi a sbarazzarsi di Ravenna, la Lube espugna il Pala De Andrè senza difficoltà ma la Pantera ci mette sempre il suo zampino con 14 pregevoli punti conditi dal 57% in attacco e dal 65% in ...

Volley - SuperLega 2019 : le statistiche del girone d’andata. Migliori battitori - attaccanti e ricevitori : Si è concluso ieri con la tredicesima giornata il girone di andata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Perugia ha allungato in vetta alla classifica e guarda le altre pretendenti dall’alto dei suoi 34 punti, inseguita da Trentino a quota 32, da Civitanova a 30 e da Modena a 29. Più staccate le altre formazioni, con Milano, Monza, Verona, Padova, Ravenna e Latina in lotta per un posto nella zona ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 12^ giornata. Juantorena e Balaso solidi - Giannelli incanta - Lanza positivo : Nel weekend si è disputata la 12^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli azzurri che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. OSMANY Juantorena e FABIO Balaso. Civitanova fatica ancora a uscire dal momento di difficoltà ma arriva comunque la seconda vittoria consecutiva contro Castellana Grotte, garantita in particolar modo dal solito schiacciatore che giganteggia con 18 punti (63% in ...

Volley - serie A1 femminile 2018-2019. Le migliori italiane della decima giornata. Olivotto e Bonifacio : che centrali! Egonu e De Gennaro : azzurre d’assalto : Nel weekend si è disputata la decima giornata della serie A1 2018-2019 della serie A1 femminile.Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA Egonu: È sempre lei la finalizzatrice numero uno di Novara che supera nettamente Chieri e viaggia senza sussulti in vetta all classifica. Realizza 16 punti, con il solito stratosferico 63% in attacco, a cui aggiunge 3 muri. Multitasking. ALESSIA GENNARI Che numeri per ...

Volley femminile - Serie A1 : le migliori italiane della nona giornata. Lucia Bosetti al top - bene la colonia di Busto : Nel weekend si è disputata la nona giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile che si concluderà questa sera con il posticipo tra Monza e Casalmaggiore. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. Lucia Bosetti. Un vero metronomo, il baluardo di Scandicci che si fa trascinare dallo show in attacco di Haak e dai muri di Adenizia ma il successo nello scontro diretto con Conegliano passa anche dalle mani ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani dell’undicesima giornata. Zaytsev spacca - Sbertoli-Piano per l’impresa - Giannelli granitico : Nel weekend si è disputata l’undicesima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in vista in questo turno. RICCARDO SBERTOLI e MATTEO PIANO. Le anime italiane di Milano che confeziona un’impresa da urlo sconfiggendo Civitanova con un roboante 3-0 al PalaYamamay. Il palleggiatore smista gioco a meraviglia, scalda gli attaccanti ...

Volley femminile - le migliori italiane della ottava giornata di serie A1. Quanti nomi nuovi : Nicoletti e Veglia sfiorano l’impresa con Brescia. Cogliandro e Garzaro i tesori di Filottrano : Ieri si è disputata la ottava giornata della serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU. Tanto per cambiare, si conquista un posto al sole risultando grande protagonista con 20 punti, 48% in attacco, 3 muri nella sfida dall’esito tutt’altro che scontato con Monza. GAIA MORETTO. Conegliano ha bisogno di una ...