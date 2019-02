Virginia Raffaele | qui perché mia madre fan di Baglioni

ilfogliettone

: Inizia la prima conferenza stampa! C'è Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio ?? #Sanremo2019 - tvsorrisi : Inizia la prima conferenza stampa! C'è Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio ?? #Sanremo2019 - LaPresse_news : Sanremo, Bisio 'ci prova' con Virginia Raffaele - BaraondaRivista : + + + CRONACA TV: domani al via il 69esimo Festival di Sanremo + + + Alla conduzione Claudio Baglioni, Claudio Bis… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) -per la prima volta da conduttrice sul palco dell'Ariston. L'attrice, nata a Roma nel 1980, era già stata a Sanremo nel 2016 come co-conduttrice di Carlo Conti, dove aveva portato le sue incredibili imitazioni - tra le più celebri quella di Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace e Belen Rodriguez, mentre nel 2017 è stata ospite con l'imitazione di Sandra Milo. Quest'anno Claudiol'ha voluta come conduttrice. "Ho accettato un po' per incoscienza, un po'miaè fan di Claudio, quindi mi ha proprio obbligata a farlo", ha sottolineato."Infatti io l'ho fatto per tua, questo è il conflitto d'interessi con la famiglia di", ha ironizzato. "Mio papà è fan di Bisio, miadi, voi capite la mia situazione", ha aggiunto. "L'emozione c'è sempre, impossibile non averne. Per quanto mi riguarda, in ...