VIDEO Roma-Milan 1-1 | Highlights e sintesi della partita Donnarumma para tutto | Zaniolo

oasport

: Sheva, Calabria, Pato ?... Here are our ??5? goals scored against Roma at the Olimpico ?? Guarda i nostri 5 gol più b… - acmilan : Sheva, Calabria, Pato ?... Here are our ??5? goals scored against Roma at the Olimpico ?? Guarda i nostri 5 gol più b… - romatv : ?? La mini sintesi di #RomaMilan 4-0 ?? 15' Cangiano ?? 34' Cangiano ?? 61' Cangiano ?? 77' Celar FORZA ROMA! ??????… - maumartina : Dalla parte delle donne. Ora a #Roma in tante e tanti per costruire il nuovo @pdnetwork per l’Italia #fiancoafianco -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Pari (1-1) spettacolare all’Olimpico tra, match valido per il 22° turno del campionato di calcio di Serie A. Nel posticipo serale Piatek esono stati i protagonisti assoluti del confronto, al pari di unautentica saracinescaporta rossonera. I sogni dei giallorossi, dunque, si sono infranti contro il portieroneformazione meneghina e così, dopo il pesantissimo ko di Firenze in Coppa Italia, la compagine di Eusebio Di Francesco deve rimandare i propri propositi di vittoria. Di seguito le azioni salienti e glidiGLIDI1-1Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com