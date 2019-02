VIDEO Presentazione Yamaha | la nuova M1 si svela a Giacarta Una livrea “interista” per

Presentazione Yamaha 2019/ Motogp - streaming VIDEO e diretta tv : la nuova moto di Valentino Rossi e Vinales : diretta Presentazione Yamaha 2019: streaming video e tv dell'evento con Valentino Rossi e Vinales. Si alzano i veli sulla M1, protagonista della motogp.

F1 - c’è la data ufficiale della presentazione della Mercedes : sospiro di sollievo per la Ferrari [VIDEO] : Il team campione del mondo ha reso noto con un video su Twitter il giorno in cui verrà svelata la W10 Mercedes e Ferrari non presenteranno le proprie monoposto nello stesso giorno, il team campione del mondo infatti ha deciso di svelare la W10 il 13 febbraio, due giorni prima del Cavallino. A rivelarlo è un video pubblicato sul proprio account Twitter dalla scuderia di Brackley, che nella stessa giornata svolgerà anche alcuni giri in pista ...

U&D - registrazione del trono classico di oggi : VIDEO Presentazione del nuovo tronista : Si sta registrando in questo momento una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne (il famoso people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi). La registrazione attualmente in corso promette novità e colpi di scena. La prima grande sorpresa per il pubblico è la presentazione ufficiale di un nuovo tronista pronto ad approdare sul trono della trasmissione: il suo nome è Andrea. Uomini e donne anticipazioni, il nuovo ...

F1 - l’annuncio della Toro Rosso : lunedì 11 febbraio la presentazione della nuova STR14 [VIDEO] : La scuderia di Faenza ha reso noto su Youtube che la monoposto del 2019 verrà svelata il prossimo 11 febbraio Piano piano cominciano ad essere ufficializzate tutte le date di presentazione delle monoposto di Formula 1 del 2019, l’ultima in ordine di tempo ad annunciare l’unveiling è stata la Toro Rosso. La scuderia di Faenza ha reso noto con un video su Youtube che i veli sulla nuova STR14 verranno alzato l’11 febbraio, ...

Presentazione Reddito - Giuseppe Conte : “Io sarò il garante” (VIDEO) : Giuseppe Conte da avvocato del popolo a garante del patto sociale del Reddito di cittadinanza “Mi sono presentato come avvocato del popolo. Oggi mi presento come garante di un nuovo patto sociale tra i cittadini e lo Stato: vogliamo realizzare questo nuovo patto sociale e io sarò garante dell’attuazione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte all’evento M5s sul Reddito di cittadinanza. “Vogliamo che tutti i cittadini ...

DIRETTA/ Presentazione Honda 2019 - streaming VIDEO tv : comincia la cerimonia a Madrid! - Motogp - : DIRETTA Presentazione Honda 2019: info streaming video e tv della cerimonia di svelamento del nuovo gioiello per la prossima stagione di Motogp.

MotoGp – Presentazione Honda 2019 : come seguire in diretta l’evento [VIDEO] : Tutto pronto a Madrid con Lorenzo e Marquez acciaccati: come seguire la Presentazione della Honda 2019 Finalmente la Honda toglie i veli alla nuova moto, che sarà guidata nella stagione 2019 di MotoGp da Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Una Presentazione insolita per il team giapponese, che a Madrid ha oggi entrambi i suoi piloti acciaccati. Il campione del mondo in carica sta recuperando dall’operazione alla spalla dello scorso ...

Diretta/ Presentazione Honda 2019 - streaming VIDEO tv : Lorenzo ci sarà - ma salterà i test di Sepang - Motogp - : Diretta Presentazione Honda 2019: info streaming video e tv della cerimonia di svelamento del nuovo gioiello per la prossima stagione di Motogp.

MotoGp – Una presentazione insolita per la Honda : l’arrivo di Lorenzo e Marquez tra sorrisi saluti e… fasciature [VIDEO] : sorrisi, saluti e… fasciature: l’arrivo di Mar Marquez e Jorge Lorenzo alla presentazione della Honda 2019 E’ tutto pronto a Madrid per la presentazione della Honda in vista dell’inizio della stagione 2019. Dopo il Mission Winnow Ducati Team, è arrivato il turno del team giapponese di mostrare al mondo intero la moto che Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno durante il Motomondiale 2019. Una presentazione ...

Presentazione Honda 2019/ Streaming VIDEO e diretta tv : ecco la nuova moto di Marquez e Lorenzo - Motogp - : diretta Presentazione Honda 2019: info Streaming video e tv della cerimonia di svelamento del nuovo gioiello per la prossima stagione di motogp.

Premier League - l'Huddersfield cambia allenatore : sosia e risate - la presentazione è geniale. VIDEO : Tempi duri per l' Huddersfield , ultimo in Premier League con 11 punti raccolti in 23 partite. Solo due vittorie raccolte a novembre, magre soddisfazioni considerando le 16 sconfitte , più di tutti, e ...

Calciomercato - Gabigol al Flamengo : entusiasmo allo stadio - il VIDEO della presentazione al Maracanà : All'Inter non è mai riuscito a imporsi, nonostante le grandi attese al momento del suo arrivo in maglia nerazzurra. Una breve parentesi italiana con solo 9 presenze in Serie A e un gol contro il ...

MotoGp – Presentazione… Monster per la Yamaha : l’orario scelto penalizza i fan italiani [VIDEO] : La Yamaha è pronta per una presentazione… mostruosa: sui canali social un video misterioso per svelare ufficialmente data a orario in cui verrà svelata la M1 di Rossi e Vinales. Sveglia all’alba per gli appassionati italiani Il 10 marzo inizia ufficialmente la stagione 2019 di MotoGp, con la prima gara che si disputerà in Qatar, sul circuito di Losail. Prima dell’esordio stagionale, i team ed i rispettivi piloti saranno ...