L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 20:30 proviene da RomaDailyNews.
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA. SULLA Roma FIUMICINO SI STA IN CODA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWON VERSO IL RACCORDO. TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E A24 Roma TERAMO E TRA PONTINA E Roma FIUMICINO; IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD, E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TOGLIATTI E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO E ANCORA TRA LAURENTINA E Roma FIUMICINO; IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FIORENTINI E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO; IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULLA Roma FIUMICINO SI STA IN CODA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWON VERSO IL RACCORDO. SULLA FLAMINIA A CAUSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO; IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO; IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD. SULLA Roma FIUMICINO SI STA IN CODA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA ISACCO NEWON VERSO IL RACCORDO. SULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A24 Roma TERAMO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA VICAVORO E CARSOLI-ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO, IL TRATTO E’ STATO QUINDI RIAPERTO. RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO IN PROSSIMITA’ DI PARCO DEI MEDICI VERSO FIUMICINO. TRAFFICO QUINDI REGOLARE. QUALCHE PROBLEMA INVECE SUL RACCORDO DOVE SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A24 Roma TERAMO PER INCIDENTE ANCORA CHIUSO IL TRATTO TRA VICAVORO E CARSOLI-ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO. USCITA OBBLIGATORIA A VICOVARO CON RIENTRO A CARSOLI. UN ALTRO INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO STA PROVOCANDO CODE IN PROSSIMITA’ DI PARCO DEI MEDICI VERSO FIUMICINO. SI TRANSITA SULLA SOLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE TRA NOMENTANA E A24 E TRA TORRE MAURA E RomaNINA. CHIUSA VIA DEI RomaGNOLI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI FIUMICINO SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO Roma RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24 E TRA TORRE MAURA E RomaNINA. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DLL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO VERSO IL CENTRO SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO Roma SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA NORD E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE E TRA TORRE MAURA E RomaNINA. IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DLL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO VERSO IL CENTRO SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE E TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, TRA FLAMINIA E CASSIA E TRA LA Roma FIUMICINO EL’ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA , TRA FLAMINIA E CASAL DEL MARMO E ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO INFATTI CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA , TRA FLAMINIA E CASAL DEL MARMO E ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO INFATTI CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO INFATTI CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE ...