Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A24 Roma TERAMO PER INCIDENTE ANCORA CHIUSO IL TRATTO TRA VICAVORO E CARSOLI-ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO. USCITA OBBLIGATORIA A VICOVARO CON RIENTRO A CARSOLI. UN ALTRO INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO STA PROVOCANDO CODE IN PROSSIMITA’ DI PARCO DEI MEDICI VERSO FIUMICINO. SI TRANSITA SULLA SOLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE TRA NOMENTANA E A24 E TRA TORRE MAURA E RomaNINA. CHIUSA VIA DEI RomaGNOLI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA IN DIREZIONE DI FIUMICINO SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO Roma RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24 E TRA TORRE MAURA E RomaNINA. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DLL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO VERSO IL CENTRO SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO Roma SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA NORD E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE E TRA TORRE MAURA E RomaNINA. IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DLL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO VERSO IL CENTRO SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE E TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, TRA FLAMINIA E CASSIA E TRA LA Roma FIUMICINO EL’ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA , TRA FLAMINIA E CASAL DEL MARMO E ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO INFATTI CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST NEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA , TRA FLAMINIA E CASAL DEL MARMO E ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO INFATTI CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST NEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO INFATTI CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO INFATTI CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio FILE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A Roma. SULLA FLAMINIA, PER LAVORI, SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA, IN SEGUITO ALLO SMOTTAMENTI AVVENUTO GIOVEDI’ 24 GENNAIO. CONSEGUENTI CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. RIPERCUSSIONIDI TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio FILE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORSO IN ENTRATA A Roma. E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA VIA PRENESTINA E VIA TUSCOLANA. SULLA SALARIA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma. FILE SULLA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI IN DIREZIONE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio FILE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORSO IN ENTRATA A Roma. E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA VIA PRENESTINA E VIA TUSCOLANA. SULLA SALARIA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma. FILE SULLA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI IN DIREZIONE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA SALARIA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma. FILE SULLA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA NOMENTANA E LA A24 Roma-L’AQUILA E PROSEGUENDO TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione, AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI SENZ’ALTRO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI SULL’AUTOSTRADA PER I VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO. QUESTA SERA, LA Roma AFFRONTA IL MILAN NEL BIG MATCH DELLA 22 ESIMA ...