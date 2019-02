Vercelli | agguato alla ex | sperona l' auto e poi cerca di incendiarla

Blastingnews

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Ha ustioni sul 45% del corpo ed è ricoverata in condizioni gravissime al Centro grandi ustionati del Cto di Torino. L'ultimo terribile caso di femminicidio che va ad aggiungersi al bollettino di violenza pressoché quotidiana contro le donne, è accaduto stamattina in un parcheggio di un centro commerciale vicino al supermercato Carrefourperiferia di. Era lì che Simona Rocca, 40 anni, stava lasciando l'per andare a lavorare quando è stata raggiunta eta da Mario D'Uonno, il suo ex compagno di 50 anni, che l'ha bloccata, aggredita, e le ha poi dato fuoco.Tentato femminicidio, l'al parcheggio L'aveva lasciato e, a seguire, secondo un copione che purtroppo accomuna molte storie di donne uccise o ridotte in fin di vita, l'aveva denunciato per minacce, stremata dopo due anni di liti e persecuzioni. Lui, l'ex guardia giurata Mario D'Uonno, non si rassegnava ...