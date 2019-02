Venezuela | Trump valuta opzione militare | Maduro | ' no a Vietnam'

Venezuela - Russia contro Trump. Francia - Spagna - Regno Unito e Svezia riconoscono Guaidò presidente : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri ha evocato la possibilità di usare la forza in Venezuela. Oggi il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, di fatto il numero due di Vladimir ...

Venezuela - Trump evoca 'opzione militare'/ Maduro al presidente Usa : 'Fermati - rischio guerra civile' : Proteste in piazza pro-contro Maduro: nuovo appello Usa ai militari di Caracas, 'riconoscere Guaidó'. Polemiche verso l'Italia, 'Mattarella intervenga'

Venezuela - Trump : 'Rifiutai di incontrare Maduro. L'uso della forza è un'opzione' : Non senza dimenticare di ringraziare per la 'solidarietà ricevuta dal mondo intero', rimarca citando New York, Madrid, Saragozza, Boston, Londra e anche 'Roma', così come 'Buenos Aires: il mondo ...

Venezuela - Trump : "Intervento militare è un'opzione" : Lo hanno annunciato in una nota congiunta l'Alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini ed il presidente uruguayano, Tabaré Vázquez, secondo cui Ue e Uruguay 'co-organizzano ...

Venezuela - Trump non esclude l'intervento militare : "È un'opzione" : Potrebbe essere "un'opzione", probabilmente la più estrema. E non è detto che accada. Ma l'intervento delle truppe americane in Venezuela, a seguito della crisi che ha colpito il Paese dopo la scelta di Juan Guaidó di autoproclamarsi presidente ad interim, potrebbe essere una possibilità.A dirlo è direttamente il presidente americano, Donald Trump, durante una lunga intervista con Margaret Brennan, dell'emittente Cbs News. Alla domanda della ...

Trump batte l'Unione europea in Iran e in Venezuela : L’Europa oggi più che mai sembra affetta da un cinico strabismo. Infatti, proprio mentre i cannoni della diplomazia europea colpiscono quel che resta dell’ormai deposto presidente Venezuelano Maduro, schierando aiuti economici e protezione umanitaria a sostegno del nuovo autoproclamato presidente ad

Caracas. Maduro controlla il Venezuela - Guaidò cerca appoggio di Trump : Nicolas Maduro ha dalla sua parte l’Esercito. L’oppositore Joan Guaidò invece cerca l’appoggio degli USA. Il presidente ha dichiarato che