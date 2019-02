Venezuela | molti Paesi europei riconoscono Guaidò presidente Mattarella | “Chiarezza e

Sul Venezuela molti gruppi in Europa si spaccano. Anche il Pd - ma i renziani ne fanno un affare da congresso : L'Europarlamento sceglie Juan Guaidò come presidente legittimo ad interim del Venezuela: la mozione, fortemente voluta dal presidente Antonio Tajani, passa con 439 sì, 104 no e 88 astensioni. Ma la mossa europea anti-Maduro lascia strascichi: molti partiti si spaccano nel voto, ben 16 socialisti votano no, altri 33 si astengono. Divisi Anche i Verdi, 3 liberali dell'Alde si astengono e si astengono Anche cinque eurodeputati del Pd, ...