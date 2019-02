Venezuela | Maduro a Sky TG24 | Ho scritto a Papa Francesco

Lega : Maduro dittatore - elezioni prima possibile in Venezuela : Roma, 4 feb., askanews, - 'Maduro è uno degli ultimi dittatori di sinistra rimasti in giro, che governa con la forza e affama il suo popolo. L'auspicio sono libere elezioni il prima possibile'. E' ...

Venezuela - gli italo-Venezuelani al governo italiano : “Voi dalla parte sbagliata della storia - basta alla dittatura di Maduro” : “Il governo italiano si è messo dalla parte sbagliata della storia”. A dirlo, dal palco di Caracas, durante la manifestazione a sostegno di Guaidò e contro Maduro, l’avvocato Venezuelano di origini italiane Angelo Palmieri. dalla piazza è stata letta anche una lettera rivolta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per “esprimere il nostro stupore per la posizione assunta dall’Italia”. Il nostro ...

Venezuela : Trump valuta opzione militare - Maduro : 'no a Vietnam' : Era il paese più ricco in quell'area del mondo, che è un'area molto importante del mondo. E ora guardate alla povertà al crimine e a tutto quello che sta accadendo'. Maduro ha risposto a stretto giro ...

In Venezuela la protesta contro Maduro viaggia sulla rete nonostante la censura : L'ultima ondata di proteste in Venezuela è arrivata dopo mesi di relativa calma. Mentre le persone scendevano in strada contro Maduro il leader dell'opposizione Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale, ha sfruttato la sua popolarità per dichiararsi il nuovo legittimo presidente del Venezuela.È interessante notare come le manifestazioni di piazza siano state precedute da un'intensa attività di ...

Scade ultimatum a Maduro - Spagna e Regno Unito riconoscono Juan Guaidò come Presidente del Venezuela : Immagino che anche il resto del mondo non possa capire fino in fondo come funzionano le cose da noi. Ma qui ci sono alcuni fatti evidenti che in Italia si devono conoscere. In Venezuela negli ultimi ...

Venezuela - Maduro : no a ultimatum. Francia e Spagna riconoscono Guaidò | : Il presidente non arretra, nega una nuova elezione presidenziale e garantisce: "Non cederò alla pressione". Ma Parigi, Stoccolma e Madrid hanno già riconosciuto la legittimità al leader dell'...

Venezuela - Maduro respinge l'ultimatum europeo : no a presidenziali - : Il presidente non arretra, nega una nuova elezione presidenziale e garantisce: "Non cederò alla pressione". E avverte anche Trump: "Non intervenga". Intanto il leader dell'opposizione lancia un ...

Venezuela - Maduro dice no a Ue : non ci saranno nuove presidenziali : Maduro in un'intervista alla tv spagnola Sexta ha dichiarato che "non cederà alla pressione" di coloro che chiedono la sua uscita di scena."Perché l'Unione europea deve dire a un Paese del mondo che ...

Venezuela - Trump evoca 'opzione militare'/ Maduro al presidente Usa : 'Fermati - rischio guerra civile' : Proteste in piazza pro-contro Maduro: nuovo appello Usa ai militari di Caracas, 'riconoscere Guaidó'. Polemiche verso l'Italia, 'Mattarella intervenga'

Venezuela - Trump : 'Rifiutai di incontrare Maduro. L'uso della forza è un'opzione' : Non senza dimenticare di ringraziare per la 'solidarietà ricevuta dal mondo intero', rimarca citando New York, Madrid, Saragozza, Boston, Londra e anche 'Roma', così come 'Buenos Aires: il mondo ...

Venezuela - Ue : "Riunione del Gruppo di contatto a Montevideo il 7 febbraio" | Francia : ultimatum a Maduro scade oggi : Francia, Germania e Spagna hanno dato a Maduro fino alla mezzanotte per convocare le elezioni presidenziali. Il leader Venezuelano ha finora ignorato tali richieste e ha ribadito la sua richiesta di anticipare a quest'anno le elezioni legislative previste per la fine del 2020. Per Parigi questa proposta è "una farsa"

Le nuove proteste contro Maduro in Venezuela : Decine di migliaia di persone hanno chiesto nuove elezioni, Maduro ha detto di volerle organizzare ma per l'Assemblea Nazionale, controllata dall'opposizione

Venezuela - manifestazioni per Guaidó e Maduro | : Migliaia in piazza nella capitale per i due cortei. Il presidente ringrazia per la solidarietà che si è sollevata nel "mondo intero" e tra le città cita anche "Roma". Il sottosegretario agli Esteri Picchi: "Nessuna solidarietà"