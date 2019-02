Venezuela | l’Italia faccia la sua parte per evitare una guerra disastrosa

Venezuela - l’Europa si schiera - l’Italia no : tutti con Guaidò - ma Roma resta in silenzio : I maggiori paesi europei si schierano sulla crisi in Venezuela e riconoscono come presidente ad interim Juan Guaidò. Dopo le dichiarazioni del premier spagnolo Sanchez pro-Guaidò, lo seguono Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda e Austria. resta in silenzio l'Italia che continua a non prendere posizione. Il Pd presenta una mozione, mentre il capo dello Stato chiede una linea condivisa europea.Continua a leggere

I big europei riconoscono Guaidò presidente del Venezuela : “Ora elezioni”. L’Italia non si schiera : Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Vienna. Scaduto l’ultimatum di otto giorni lanciato dall’Unione europea a Carcas, arriva il riconoscimento di Juan Guaidò come presidente Venezuelano da parte di Spagna, Gran Bretagna, Francia, Germania e Austria. L’Italia, invece, prende ancora tempo, suscitando la protesta delle opposizioni. «Una vergogna», scriv...

Venezuela - Maduro : «Grazie all’Italia per la solidarietà»|Il mondo diviso in due : Il presidente difende il regime durante una manifestazione a Caracas: «Il colpo di Stato è fallito». E annuncia la possibilità di nuove elezioni parlamentari. Anche l’opposizione in piazza con Juan Guaidó: «Abbiamo bisogno di aiuti umanitari»

Cosa pensa l’Italia sul Venezuela? : Il governo chiede nuove elezioni ma senza ultimatum e senza riconoscere Guaidó, ma dal suo interno sono arrivate dichiarazioni contraddittorie

Venezuela - Guaidò : “Sono certo che l’Italia starà dalla parte di chi chiede il cambiamento” : Il 90 per cento dei Venezuelani «è per il cambiamento, Maduro ha perso il controllo del Paese». E’ quanto afferma l’autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò in un’intervista esclusiva al Tg2. Rispondendo a una domanda riguardo alle dichiarazioni del sottosegretario Manlio Di Stefano, che ha avvisato sul rischio di fare in Venezuela lo stes...

E l’Italia sul Venezuela cosa fa? : “E l’Europa cosa fa?”. La domanda preferita e ricorrente degli antieuropeisti e degli euroscettici rivolta – molto spesso a ragione – di fronte alle indecisioni, alle esitazioni dell’Unione europea sulle tematiche di politica estera stavolta, sulla vicenda del Venezuela, non può essere fatta. Anzi,

Venezuela - «l’Italia non riconosce Guaidó» : Gli eurodeputati Pd, Lega e M5s si sono astenuti. Il sottosegretario Di Stefano: «Non vogliamo un’altra Libia». L’opposizione cerca l’appoggio dei militari, «fondamentale per permettere un cambiamento nel governo»