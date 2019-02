Venezuela | l’Europa si schiera | l’Italia no | tutti con Guaidò | ma Roma resta in silenzio

Crisi in Venezuela - Maduro risponde all’Europa : “Nessuno può darci un ultimatum” : Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro ha respinto l'ultimatum di otto giorni dato da Bruxelles: "Si comportano con arroganza. Nessuno può darci un ultimatum. Se vogliono andarsene dal Venezuela, se ne vadano. Il Venezuela non è collegato all'Europa. Questa è arroganza. Le élite europee non riflettono l'opinione dei popoli europei"Continua a leggere

