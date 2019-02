Venezuela | gli italo-venezuelani al governo italiano | “Voi dalla parte sbagliata della

Sergio Mattarella striglia il Governo sul Venezuela : "No incertezze sulla linea condivisa con l'Ue" : "Tra Venezuela e Italia il legame è strettissimo, questa condizione ci richiede senso di responsabilità e linea condivisa con partner europei. E nella scelta non vi può essere né incertezza né esitazione". Sergio Mattarella esige chiarezza dal Governo italiano sulla crisi politica in Venezuela, nel rispetto della linea condivisa in ambito europeo e atlantico. "Non ci può essere incertezza né ...

Nella crisi Venezuelana gli europei mancano di coerenza : Da un lato l’Unione europea si offre come mediatrice, dall’altro alcuni dei suoi stati sembrano già aver deciso quale dev’essere la transizione politica a Caracas. Leggi

Venezuela : Mosca - gli Usa minano diritto : ANSA, - Mosca, 4 FEB - La dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla possibilità di usare la forza in Venezuela "mina tutti i principi di base del diritto internazionale". Lo ha ...

Venezuela - Guaidò : ascoltate gli italiani che vivono qui : Roma, 4 feb., askanews, - 'Non è facile per noi capire la politica italiana o le difficoltà interne del vostro governo ad assumere certe posizioni. Immagino che anche il resto del mondo non possa capire fino in fondo come funzionano le cose da noi. Ma qui ci ...

Venezuela - in migliaia in piazza per Guaidò - : Il presidente dell'europarlamento ha criticato l'esecutivo per essersi messo di traverso al riconoscimento di Guaidò come presidente ad interim. "Schierati con un dittatore". Il 7 febbraio si inaugura ...

Venezuela - in migliaia in piazza contro Maduro. Le immagini : Agenzia Vista, Venezuela, 02 febbraio 2019 Venezuela, in migliaia in piazza contro Maduro. le immagini In migliaia in piazza in Venezuela per protestare contro il Governo Maduro. Le immagini /Fonte ...

Venezuela - il sottosegretario agli Esteri Picchi : 'Maduro lasci - nessuna solidarietà da Roma' : Maduro ringrazia Roma per la solidarietà dimostratagli e dal ministero degli Esteri arriva una netta presa di distanza: 'Caro Nicolas Maduro lascia subito. nessuna solidarietà da Roma. Non ti ...

Venezuela - in migliaia in piazze rivali : 20.56 piazze contrapposte a Caracas. Dal palco di Las Mercedes, a est della Capitale, il leader dell'opposizione Guaidò ha invitato i suoi sostenitori a "continuare a manifestare nelle strade" annunciando una nuova mobilitazione contro il presidente Maduro il 12 febbraio. "Il cambiamento è vicino" ha assicurato, annunciando aiuti umanitari in arrivo via Colombia e Brasile. "Il colpo di stato è fallito, abbiamo vinto noi con la pace",dichiara ...

Migliaia di manifestanti in Venezuela - Maduro : 'Fallito il colpo di stato' : Nel giorno delle grandi manifestazioni di piazza in Venezuela, con Migliaia di sostenitori scesi in strada per sostenere da una parte Nicolas Maduro e dall'altra il capo dell'opposizione Joan Guaidò, ...

Venezuela - Guaidò ai migliaia in piazza : "Maduro è rimasto solo" : MADURO: ASSEDIO USA - "La fallita politica imperialista non è riuscita e non riuscirà a sottomettere la dignità del popolo Venezuelano". Nicolas Maduro ha twittato così mentre centinaia di migliaia ...

Venezuela - Parlamento : “Stupiti dal governo italiano”. Comunità italo-Venezuelana a Mattarella : “Roma dalla parte sbagliata della storia” : “Diciamo al presidente dell’Italia che siamo stupiti per la posizione assunta dal governo italiano. Oggi chiediamo che si schieri accanto ai Venezuelani e riconosca Juan Guaidò come presidente”. L’Assemblea nazionale del Venezuela su Twitter si rivolge di nuovo all’Italia, l’unico Paese Ue che si è astenuto sulla proposta svedese al Parlamento europeo per il riconoscimento di Guaidò. L’organo, usando l’hashtag ...

Venezuela - capo Aeronautica riconosce Guaidò : “Maduro ha due aerei - se ne vada”. Centinaia di migliaia di persone in piazza : “Sono il generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez e riconosco il presidente Juan Guaidò“. Si apre così il video con cui Francisco Esteban Yanez Rodriguez, generale dell’Aeronautica militare Venezuelana, riconosce Juan Guaidò come “presidente incaricato” del Venezuela. Yanez Rodriguez, che si presenta qualificandosi come direttore della pianificazione strategica dell’alto comando militare dell’Aeronautica, dice ...

Venezuela - il consigliere per la sicurezza nazionale Usa : “Nicolas Maduro? Potrebbe finire a Guantanamo” : Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Usa, John Bolton, ha lanciato un avvertimento al presidente Venezuelano Nicolás Maduro – destituito di fatto da Juan Guaidó – che se non accetterà di lasciare il potere con le buone “Potrebbe finire a Guantanamo“, la base statunitense sull’isola di Cuba utilizzata per rinchiudere persone accusate di terrorismo. Ospite del programma ‘The Hugh Hewitt radio ...