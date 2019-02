Venezuela e Tav passando per il caso Diciotti | il tiro alla fune Lega-M5s

Caos Venezuela - Trump ammette "Sul tavolo c'è l'opzione militare" : C'è anche l'opzione dell'impegno militare degli Usa in Venezuela "in caso di necessità". Ad ammetterlo è il presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca con i cronisti, che gli chiedevano se intendesse mettere in campo anche questa opzione nella crisi del Paese sudamericano. "Non voglio dirlo, ma è sempre un'opzione - ha dichiarato -. Tutto è ...

Caos Venezuela - Trump : "Sul tavolo c'è l'opzione militare" : "Non voglio dirlo, ma è sempre un'opzione - ha dichiarato -. Tutto è un'opzione. Non tolgo dal tavolo nessuna possibilità". Guaidò ha auspicato invece che non avvenga alcun intervento militare straniero: "Vogliamo evitare un epilogo violento"

Venezuela - Maduro : "Pronto a sedermi al tavolo dei negoziati con l'opposizione" : "Sono pronto a sedermi al tavolo dei negoziati con l'opposizione, per parlare del bene del Venezuela, per la pace e per il futuro". Così il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, in un'intervista rilasciata a Caracas all'agenzia di stampa russa Ria.Maduro, nella stessa intervista, ha detto no a nuove elezioni presidenziali, sottolineando che si sono tenute meno di un anno fa" e "non accettiamo gli ultimatum", mentre si è detto ...

La crisi Venezuelana arriva sul tavolo dell'Onu : ... ha risposto una conferenza stampa nel palazzo presidenziale in cui Maduro ha ribadito che 'in qualsiasi Paese al mondo l'atto di assumere un incarico istituzionale è investito da un protocollo di ...

Panama - il portavoce del Vaticano : "Il Papa segue le notizie dal Venezuela e prega per le vittime" : ... lo ha detto il Papa parlando alle autorità panamensi e sottolineando la necessità, soprattutto da parte di "quanti ci diciamo cristiani" di avere "l'audacia di costruire una politica autenticamente ...

Trivelle - Tav e Venezuela : Lega e 5 Stelle divisi e già in campagna elettorale : L'intesa sulle Trivelle pare trovata, ma lo scontro al Senato sul decreto semplificazioni fa salire la temperatura nella maggioranza. Il leader leghista si schiera chiaramente per il sì all’Alta velocità Torino-Lione mentre sulla crisi in Venezuela Salvini rompe con la diplomazia del premier Conte e si scaglia contro il governo di Nicolas Maduro, appoggiato da alcuni esponenti M5S ...