Venezuela | big Ue | Italia esclusa | riconoscono Guaidò Mattarella | no incertezze tra

Venezuela - i big europei riconoscono Guaidò. Mattarella : «Linea condivisa con l'Ue» : Francia, Spagna, Gran Bretagna e Svezia riconoscono ufficialmente Juan Guaidò presidente legittimo del Venezuela. Da Madrid lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez che ha dichiarato...

I big europei riconoscono Guaidò presidente del Venezuela : “Ora elezioni”. L’Italia non si schiera : Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Vienna. Scaduto l’ultimatum di otto giorni lanciato dall’Unione europea a Carcas, arriva il riconoscimento di Juan Guaidò come presidente Venezuelano da parte di Spagna, Gran Bretagna, Francia, Germania e Austria. L’Italia, invece, prende ancora tempo, suscitando la protesta delle opposizioni. «Una vergogna», scriv...

Il sottosegretario Merlo ci spiega la linea (ambigua) dell'Italia sul Venezuela : “Il riconoscimento di Guaidó è un falso dibattito. La vera differenza è tra chi, come l'Italia, vuole le elezioni libere in Venezuela e chi invece non le vuole.” Il sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo, eletto al Senato nella circoscrizione “America Meridionale” con il Maie (Movimento associat