Venezia | sindaco Brugnaro | Dal 2022 ingresso su prenotazione

"Dal 2022 - prenotazione per accedere a Venezia". L'annuncio del sindaco Brugnaro : Si vuole consentire di pianificare la visita a Venezia attraverso la prenotazione, "ma non sarà impedito a nessuno l'accesso, che sarà però più complicato per chi non prenota". Lo ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in risposta a chi gli chiedeva se dal 2022 la prenotazione per accedere alla città sarà resa obbligatoria.Sei euro per l'ingresso a Venezia nei giorni ordinari, 8 in quelli da ...