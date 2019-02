È successo in TV – 3 febbraio 1983 : quel successo da penultimo posto per Vasco Rossi a Sanremo : Oggi vi portiamo nella trentatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana che si svolse dal 3 al 5 febbraio 1983 dal Teatro Ariston di Sanremo. Organizzata dalla Publispei del direttore artistico Gianni Ravera, questa edizione, è presentata da un sestetto d'eccezione: Andrea Giordana, Isabel Russinova, Anna Pettinelli, Emanuela Falcetti e da Daniele Piombi e Roberta Manfredi dal Casinò.Anche quest'anno l'orchestra non è presente ma le ...

Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019 : date - prezzi biglietti e calendario : Vasco Rossi Tour NonStopLive 2019: date, prezzi biglietti e calendario date Tour Vasco Rossi 2019 Di seguito i prezzi dei biglietti per le 4 date di Milano. I costi indicati sono comprensivi di tutte le commissioni di prevendita. Sono escluse solo le spese di spedizione di 9,49 euro a transazione (spedizione per l’Italia). PRATO GOLD 96,60 € PRATO 78,49 € 1° ANELLO ROSSO NUM 96,60 € 2° ANELLO ROSSO NUM 78,49 € 1° ANELLO VERDE E BLU NUM 62,79 ...

Profughi alla sicurezza dei concerti di Vasco Rossi e Rolling Stones/ "Persone esposte a rischio terrorismo" : I carabinieri hanno scoperto che ai concerti dell'estate 2017 venivano impiegati finti addetti ai controlli di sicurezza, ecco di cosa si tratta

Reggio Emilia - sfruttavano migranti per la sicurezza dei concerti di Vasco Rossi e Rolling Stones : 4 arresti : Utilizzavano, con falsi decreti prefettizi, profughi richiedenti asilo sbarcati dalla Libia, sottopagati e impreparati, per garantire la sicurezza di grandi eventi, fra cui i concerti dei Rolling ...

Reggio Emilia. Sfruttavano migranti per la sicurezza dei concerti di Vasco Rossi e Rolling Stones : I profughi, richiedenti asilo e da poco sbarcati dalla Libia, erano sottopagati e impreparati. Gli arrestati – provenienti da Lombardia e Emilia Romagna - avrebbero messo a rischio l'incolumità di centinaia di migliaia di persone.Continua a leggere

Ligabue - Marco Mengoni e Vasco Rossi i più trasmessi in radio : la classifica con il podio tutto italiano : Ligabue apre la classifica Airplay delle canzoni più trasmesse in radio con il nuovo singolo, Luci d'America, in assoluto il brano numero 1 della settimana. La prima anticipazione del nuovo album, Start, atteso a marzo, conquista immediatamente la vetta della classifica Airplay dei singoli più trasmessi in Italia nella settimana compresa tra il 18 e il 24 gennaio, seguita da altri due pezzi italiani. Al secondo posto si posiziona Marco ...

L’incontro di Vasco Rossi coi fan nel nome de La Verità : video dal raduno col fanclub a Bologna : Si è tenuto il 23 gennaio il nono incontro di Vasco Rossi coi fan del Blascofanclub, riuniti a Bologna per un evento esclusivo e riservato ad una cinquantina di iscritti. Come ormai da tradizione, ogni anno il rocker di Zocca incontra una manciata di fan per parlare con loro, raccontare una delle sue canzoni, firmare autografi, scattare foto ricordo e stringere mani, dandosi appuntamento al pRossimo tour negli stadi che quest'anno è il ...

Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti si racconta - dai miti Oasis e Vasco Rossi al nuovo album (video) : In una serata tutta dedicata alla sua ascesa sulla scena del pop d'autore in Italia, Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti ha tenuto banco raccontandosi al pubblico del laboratorio culturale romano Officina Pasolini, parlando delle sue passioni, del suo modo di fare musica, dei suoi progetti futuri. Chiamato ad autoanalizzarsi come fenomeno musicale, ma anche un po' come persona, attraverso le domande di Ernesto Assante e Giuseppe Lomonaco, il ...

Claudio “Il Gallo” Golinelli in tour con Vasco Rossi nel 2019? Prime immagini dalle prove : Claudio "Il Gallo" Golinelli in tour con Vasco Rossi nel 2019. Questo quello che suggeriscono le immagini della sala prove del rocker di Zocca, nella quale si stanno mettendo a punto tutti i dettagli dei concerti che terrà a cominciare dalla data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 27 maggio pRossimo. Il celebre bassista della band di Vasco Rossi aveva infatti dovuto saltare la passata sessione di concerti a causa di un malore ...

Prime anticipazioni sulla scaletta di Vasco Rossi per il VascoNonStop Live 2019 - tornano “vecchie chicche del passato remoto” : Sta studiando per selezionare la sequenza perfetta, ma ha già le idee piuttosto chiare: la scaletta di Vasco Rossi per il VascoNonStop Live 2019 conterrà qualche perla discografica "del passato remoto", infilata tra i brani degli ultimi anni e gli immancabili classici che non possono non esserci. Il rocker di Zocca, da settimane impegnato in studio con il direttore artistico dello show Vince Pastano, ha rilasciato qualche anticipazione sulla ...

Vasco Rossi : il 27 maggio a Lignano la data zero del nuovo tour : Per i seguaci di Vasco Rossi sarà un appuntamento imperdibile. È arrivata la notizia che ufficializza quello che prima era solo un rumor non confermato. La data zero del ‘Vasco Non Stop 2019’ si terrà il 27 maggio a Lignano Sabbiadoro, nello stadio Teghil. Il rocker di Zocca comincerà ufficialmente a Lignano la serie di nove concerti estivi, date attesissime dal popolo sterminato dei suoi seguaci. Gli show si terranno a Milano nello stadio San ...

Al via le prevendite dei biglietti della data zero di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro : Sono partite oggi, giovedì 17 gennaio, le prevendite dei biglietti della data zero di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro, annunciata per il 27 maggio pRossimo allo Stadio Teghil. A un anno esatto dalla sua ultima esibizione sul palco della grande arena di Lignano, il rocker di Zocca è pronto per una nuova sessione di musica per la quale sono già messi in vendita i biglietti per tutti coloro che non sono iscritti al suo fan club ufficiale. La ...

Biglietti in prevendita esclusiva del concerto di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro : info utili : Il concerto di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro è in programma per il 27 maggio, ma i Biglietti per assistere allo spettacolo sono già in prevendita esclusiva per tutti gli iscritti al fan club. Diversi i consigli dell'organizzazione per accedere alle prevendite dei Biglietti per il concerto, a cominciare dalla pulizia della cache del browser utilizzato per l'acquisto dei tagliandi, in modo da evitare malfunzionamenti tecnici dovuti allo ...

Davide Rossi a processo - papà Vasco : 'È innocente'/ 'Sono sicuro che non dovrà chiedere scusa' : processo Davide Rossi, il padre Vasco si schiera al suo fianco: 'È innocente, sono sicuro che non dovrà chiedere scusa', ecco le parole del Blasco.