Valanga nella zona di Courmayeur | trovati 3 corpi senza vita | si cerca l'ultimo

Valanga nella zona di Saint-Pierre - muore 44enne. Salvi due compagni : E' stata causata probabilmente dalla rottura di una placca di neve trasportata dal vento la Valanga che ha travolto e ucciso nel primo pomeriggio di oggi uno scialpinista, nella zona di Vetan ( Saint-Pierre ) in Valle d'Aosta. La slavina e' caduta per circa 200 metri. La vittima e i suoi due compagni rimasti illesi avevano da poco effettuato la salita della punta Oilletta (2.616 metri di quota), erano poi scesi e stavano nuovamente risalendo verso ...

Aosta - Valanga nella zona di Chamois : ricerche in corso : Una valanga è caduta nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Chamois in Valle d’Aosta. Sul posto stanno intervenendo in elicottero le guide del soccorso alpino valdostano per verificare l’eventuale presenza di persone sotto la neve. La richiesta di intervento e’ giunta alla centrale unica di soccorso di Aosta. L'articolo Aosta, valanga nella zona di Chamois: ricerche in corso sembra essere il primo su Meteo Web.