Un Posto al Sole Anticipazioni 5 febbraio 2019 | Diego vuole dare una svolta alla sua

Un Posto al Sole : anticipazioni 4 – 8 febbraio 2019 : Marina Giulia Cavalli Dietro l’ultraventennale successo di Un Posto al Sole si nasconde, come risaputo, un importante lavoro di squadra. Tra le tante figure presenti dietro le quinte della soap partenopea c’è un nutrito gruppo comPosto da costumisti, truccatori e parrucchieri. In una giornata di lavoro i costumisti sono alle prese mediamente con le prove costumi di almeno 15 attori, prestando in particolare grande attenzione ai ...

Lutto nella grande famiglia di ‘Un Posto al sole’ : è morta Alessandra Paoletti : “Ci sono persone che hanno la capacità di entrare nella nostra vita in punta di piedi e con poche incisive parole, con l’eleganza d’animo, con la condivisione tangibile della propria essenza anche solo in uno sguardo, ci insegnano cosa sia la dignità. Ciao Ale da tutta la tua famiglia di Un posto al sole”. Così, con questo messaggio apparso sul profilo ufficiale della nota soap-opera in onda su RaiTre, la grande famiglia di Un ...

Un Posto al sole - l’attrice che interpreta Simona : “Alberto mi userà” : Un posto al sole: intervistata la new entry Simona Un posto al sole. Arrivata da pochissimo tempo nella soap più amata di Rai Tre, l’attrice Cinzia Cordella si racconta al settimanale Tele Più. Nel lungo colloquio avuto con i giornalisti della rivista, colei che presta il volto alla mamma di Vera Viscardi rivela di essere […] L'articolo Un posto al sole, l’attrice che interpreta Simona: “Alberto mi userà” proviene ...

Un Posto al sole - anticipazioni trame dal 4 all’8 febbraio : Elena non sa se tenere il bambino : Elena è incerta se tenere o meno il bambino, e la reazione di Valerio non le è d’aiuto in questo senso, mentre le condizioni di Gaetano Prisco si aggravano. Queste e altre avventure vedranno coinvoti i protagonisti della soap Un posto al sole, ambientata a Napoli, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 4 febbraio Valerio è sempre più sotto pressione ...

Anticipazioni Un Posto al sole dal 4 all'8 febbraio : Elena comincia a pensare all'aborto : Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3 dopo la tradizionale interruzione del sabato e della domenica. Si ripartirà proprio laddove avevamo lasciato la soap partenopea, ovvero dal desiderio di Elena di rivelare a Valerio di essere incinta. La figlia di Marina era già stata sul punto di confessare al compagno la bella novità, ma l'arrivo inatteso di Simona - la madre biologica di Vera - l'aveva costretta a fare un passo indietro. Non ci ...

Un Posto al sole anteprima : in arrivo due ex di CENTOVETRINE? [rumors] : Dopo aver dedicato tanti mesi alla storyline dell’omicidio di Veronica Viscardi, Un posto al sole ora ha decisamente voltato pagina e, pur rimanendo in primo piano le storie legate agli affari (con un Alberto Palladini in grande spolvero), sarà dato ampio spazio ad altre vicende, in alcuni casi piuttosto al cardiopalma! Facciamo il punto della situazione con dettagli anche inediti. PRISCO contro FRANCO, lo strozzino vuole vendetta! Come ...

Spoiler Un Posto al sole - Valerio deluderà le aspettative di Elena : Un posto al sole, la soap opera più longeva della televisione italiana, non smetterà di regalare al suo fedele pubblico puntate ricche di novità e svolte inattese. Stando alle anticipazioni dal 4 all’8 febbraio, infatti, assisteremo ad un clamoroso colpo di scena tra Elena e Valerio. La Giordano Junior, infatti, dopo aver scoperto di aspettare un figlio dal Viscardi, dopo mille titubanze, deciderà di dirglielo ma non tutto andrà come sperato ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 4 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5181 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 4 febbraio 2019: Valerio (Fabio Fulco) appare sempre più sotto pressione per via delle richieste di Simona (Cinzia Cordella). Elena (Valentina Pace) decide di dirgli della sua gravidanza… Filippo (Michelangelo Tommaso) scopre che una catastrofe sta per abbattersi su lui e Serena (Miriam Candurro)… Diego (Francesco Vitiello) e Beatrice (Marina Crialesi) cercano nuovamente di ...

Un Posto al sole - anticipazioni dal 4 all’8 febbraio : il passato di Alberto e Simona : Un posto al sole: cosa succederà nella prossima settimana? Ecco tutte le anticipazioni dal 4 all’8 febbraio 2019 Un posto al sole. Alberto è sempre più al centro dei cantieri e, seppur facendo il cattivo gioco, cerca di uscire pulito. Elena ha scoperto di essere incinta ma è indecisa se rivelarlo a Valerio, specie dopo […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all’8 febbraio: il passato di Alberto e Simona proviene ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 1 febbraio 2019 : Franco preoccupato che Prisco ottenga i domiciliari : Mentre la Giordano è più ottimista per la sua relazione con Valerio, Franco teme che Gaetano ottenga gli arresti domiciliari.

«Un Posto al sole» - le anticipazioni : rapporti difficili - : Quali sono le prime impressioni di questo mondo tutto nuovo? «Ottime. La novità per me non è solamente l'essere in tv e in una soap. Infatti non avevo mai lavorato con un gruppo così affiatato. Si ...

Un Posto al sole anticipazioni : MANLIO e ADELE - la quiete prima della tempesta : È forse una delle trame di Un posto al sole più scottanti degli ultimi anni e, a leggere le dichiarazioni dei due attori che la stanno portando avanti da protagonisti, è chiaro che non dev’essere neanche facile recitarla: parliamo delle violenze domestiche in casa Picardi, che ultimamente hanno visto l’intervento di una Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) sempre più sospettosa e di una Susanna (Agnese Lorenzini) che invece è incapace ...