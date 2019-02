Ultime Notizie Roma del 04-02-2019 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 04-02-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli resa dei conti nel governo sulla tavola dopo lo scopo di Salvini e 5 Stelle da Di Maio arrivano dalla Lega finché saremo noi al governo la TAV non si fa il ridimensionamento dell’Opera è una Supercar la sconsiglio a dipingere su cose su cui non siamo d’accordo per creare tensioni io non faccio saltare il governo ma le cose bisogna farle non bloccarle ...

CASERTA - MIGRANTI IN BICI TRAVOLTI E UCCISI : FERMATO PIRATA/ Ultime Notizie - accusa di omicidio stradale : Due giovani MIGRANTI in BICIcletta TRAVOLTI e UCCISI da auto PIRATA nel CASERTAno: FERMATO il conducente, accusato di omicidio stradale.

EMILIANO SALA - RITROVATO AEREO NELLA MANICA/ Ultime Notizie - un minisommergibile per raggiungere il relitto : EMILIANO SALA, svolta nelle ricerche: è stato localizzato l'AEREO nel canale della MANICA, ora si tenterà il recupero dei resti del Piper. Ultime notizie.

Scuola - salta blocco quinquennale docenti : le Ultime notizie : Il governo costretto a fare dietrofront in merito al blocco quinquennale per i docenti nella stessa Scuola. Ne ha dato notizia ‘Il Fatto quotidiano’, sottolineando come l’esecutivo avesse provato ad allungare il vincolo di permanenza negli istituti, elevandolo da tre a cinque anni. In nome della continuità didattica, senz’altro, uno degli obiettivi più volte dichiarati dalla Lega. Alla fine, però, l’emendamento al ...

Pensioni Ultime Notizie : Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione Cittadini in cammino. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà una misura che va a cancellare la riforma che porta ...

?Pensioni Ultime Notizie : importo pensione Quota 100 - le previsioni : ?Pensioni ultime notizie: importo pensione Quota 100, le previsioni importo assegno con Quota 100 Pensioni ultima ora: il decreto è stato approvato lo scorso 17 gennaio dal consiglio dei ministri. I passaggi successivi prevedono la firma del presidente della Repubblica e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le norme entreranno in vigore una volta pubblicato in GU il decreto contenente le misure attinenti il reddito di ...

Ultime Notizie Roma del 03-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione Buonasera Gabriella Luigi in studio in apertura si torna sulla A22 del Brennero perché dopo i Disagi causati dalla neve il ministro Toninelli annuncia un’infezione per verificare che il concessionario abbia garantito adeguatamente la sicurezza e ritorno ad una gestione totalmente pubblica più conveniente visto che la concessione scaduta e deve essere rinnovata il piano di ...

Ultime Notizie Roma del 03-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione e Luigi in studio vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero E infatti già in corso un’espressione per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire la sicurezza degli utenti come prevede la convenzione lo ha detto il Ministro dei Trasporti e ...

Ultime Notizie Roma del 03-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale non è Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio si torna a parlare di TAV all’interno della maggioranza ha parlato il vicepremier Luigi Di Maio che espresso il suo finché saremo noi al governo la TAV non si farà Il dimensionamento dell’Opera è una supercazzola queste le parole di Di Maio Sconsiglio di spingere su cose su cui non siamo d’accordo per ...

Ultime Notizie Roma del 03-02-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio riaperta autobrennero In entrambe le direzioni anche se si registrano ancora rallentamenti percorribile il tratto Bolzano Vipiteno su tutte le carreggiate la situazione non è ancora tornata alla normalità Anche perché in Alto Adige neve ancora la circolazione a causa della notevole presenza di neve è possibile contro te le dotazioni invernali adeguate il ...