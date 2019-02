Ultime Notizie Roma del 04-02-2019 ore 07 | 10

?Pensioni Ultime Notizie : importo pensione Quota 100 - le previsioni : ?Pensioni ultime notizie: importo pensione Quota 100, le previsioni importo assegno con Quota 100 Pensioni ultima ora: il decreto è stato approvato lo scorso 17 gennaio dal consiglio dei ministri. I passaggi successivi prevedono la firma del presidente della Repubblica e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le norme entreranno in vigore una volta pubblicato in GU il decreto contenente le misure attinenti il reddito di ...

Cancro - oroscopo Paolo Fox marzo 2019 : ecco quali sono le previsioni - Ultime Notizie Flash : Paolo Fox ci offre delle previsioni dettagliate su come andrà il mese di marzo 2019 per i nati sotto il segno del Cancro: ecco l'oroscopo

Vergine - oroscopo Paolo Fox marzo 2019 : quali sono le previsioni per questo mese? - Ultime Notizie Flash : Come andranno l'amore, il lavoro e la salute dei nati sotto il segno della Vergine a marzo 2019? Ce lo dice Paolo Fox con il suo oroscopo

Leone - oroscopo Paolo Fox marzo 2019 : cosa dicono le stelle di questo mese? - Ultime Notizie Flash : cosa ci dicono le stelle del Leone riguardo l'oroscopo di marzo 20198? Lo svela Paolo Fox con il suo oroscopo

Pensioni scuola Ultime Notizie - domani parte Quota 100 : come funziona - scadenze e come presentare domanda : Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato venerdì scorso la circolare con le indicazioni da seguire per presentare domanda per la nuova misura di pensionamento anticipato, Quota 100: i dipendenti della scuola che, al 31 dicembre scorso, possedevano i requisiti per aderire (vale a dire i 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di contributi versati) potranno fare domanda di pensionamento. Pensione, domande Quota 100: da domani fino ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tav - alta tensione nel governo - 3 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, 3 febbraio 2019, ultim'ora: tensione nel governo su Tav, duro scontro M5s-Lega infatti sulla Torino-Lione. Maltempo in tutta Italia

Piena Reno a Bologna : rotto argine fiume/ Ultime Notizie video : 6 carabinieri travolti - evacuate 280 persone : Piena fiume Reno a Bologna video: Borgo Panigale tra le zone più in difficoltà. travolti anche 6 carabinieri, evacuate 280 persone

CATANIA - INCENDIO IN UN PALAZZO : PERSONE INTRAPPOLATE DALLE FIAMME/ Ultime Notizie - panico in via Di Prima : INCENDIO in un PALAZZO a CATANIA: stabile a fuoco in via Giovanni Di Prima. PERSONE rimaste INTRAPPOLATE dal fumo e DALLE FIAMME: vigili del fuoco in azione