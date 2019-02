UK | recessione Italia aumenta chance default e addio a euro

La recessione economica spaventa un italiano su due : C'è ma non si percepisce ancora del tutto. Gli italiani nel 2019 si sono svegliati con la recessione, per il terzo trimestre consecutivo la crescita del Paese risulta essere negativa, anche se di poco ...

Italia in recessione? Anche per la ministra Trenta non c'è da preoccuparsi : "L'ottimismo è il sapore della vita" : "L'ottimismo è il sapore della vita". Con queste parole la ministra per la Difesa Elisabetta Trenta risponde a una domanda su cosa aspettarsi dall'anno appena iniziato. Com'è noto, l'Istat ha certificato l'ingresso del Paese in recessione tecnica, con gli ultimi due trimestri del 2018 che hanno segnato un rallentamento della crescita del Pil.Un dato che avrà un effetto trascinamento Anche sul tasso del Pil dell'inizio ...

Italia in recessione : cosa significa? : Qual è lo stato di salute dell'economia Italiana ipotizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica? E se invece fosse davvero bellissimo questo 2019? cosa è successo nel passato più recente del nostro Paese? Chiariamo alcuni punti e proviamo ad ipotizzare uno scenario plausibile nel breve termine.Continua a leggere

L'Italia è in recessione : ecco i principali effetti sulla vita di tutti i giorni : "Una spada di Damocle - la definisce Maffè - e il colpo di grazia su un'economia che già fatica a ritrovare la strada della crescita. Le soluzioni per far fronte a questo scenario sono semplici: ...

Conte cerca una fuga. L'Italia è in recessione e il premier sogna il boom : Io penso che ci sono tutte le condizioni per una ripresa dell'economia italiana'. La chiave, per il governo è soprattutto una: gli investimenti. 'Dobbiamo sbloccare quelli bloccati e avviarne di ...