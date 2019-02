U&D | attesa per la scelta di Teresa e intanto lei ha baciato Andrea con grande

Anticipazioni U&D del 31 gennaio : in onda l'attesa scelta di Andrea Cerioli (VIDEO) : Per il pubblico di Uomini e donne sono in arrivo delle puntate decisamente importanti dal punto di vista dei contenuti perché tratteranno le scelte dei tronisti in carica. Possiamo svelarvi che l'appuntamento in programma domani 31 gennaio sarà il primo di questa settimana dedicato al trono classico e sarà incentrato sulla fatidica scelta finale di Andrea Cerioli. Quest'ultimo si congederà dal programma rivelando il nome della persona con la ...