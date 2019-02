TRUMP | IL PRESIDENTE TELEDIPENDENTE Non si allontana mai da uno schermo tv | i suoi

Venezuela - Russia contro TRUMP. Francia - Spagna - Regno Unito e Svezia riconoscono Guaidò presidente : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ieri ha evocato la possibilità di usare la forza in Venezuela. Oggi il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, di fatto il numero due di Vladimir ...

Venezuela - TRUMP evoca 'opzione militare'/ Maduro al presidente Usa : 'Fermati - rischio guerra civile' : Proteste in piazza pro-contro Maduro: nuovo appello Usa ai militari di Caracas, 'riconoscere Guaidó'. Polemiche verso l'Italia, 'Mattarella intervenga'

Guerra dei dazi - Usa-Cina ancora distanti. TRUMP : “Nessun accordo finale se non incontrerò il mio amico presidente Xi” : Saranno i due presidenti, Donald Trump e Xi Jinping, a cercare un accordo tra Stati Uniti e Cina prima della fine della tregua commerciale e dell'applicazione di nuovi dazi statunitensi, che avrebbero ripercussioni negative su tutta l'economia globale. Ieri si sono concluse le due giornate di colloqui a Washington tra le due delegazioni, ma quella cinese si è presentata, secondo le fonti del Wall Street Journal, quasi a mani vuote. A causa ...

Banca Mondiale : chi sarà il nuovo presidente? TRUMP spinge per David Malpass - spunta anche Ivanka TRUMP : La Banca Mondiale si prepara a un nuovo capitolo dopo Jim Yong Kim, che lascerà in maniera improvvisa la poltrona di presidente dal prossimo 1 febbraio, dopo sei anni in carica. Ed è già scattata la ...

Russiagate - arrestato ex consigliere TRUMP. Vertici campagna elettorale del Presidente Usa chiesero a Stone mail Wikileaks : C'è un arresto eccellente nell'ambito della complessa inchiesta Russiagate. In manette è finito Roger Stone, ex consigliere del Presidente statunitense, Donald Trump, in merito alle indagini del procuratore speciale Robert Mueller sulle ingerenze russe nelle scorse elezioni presidenziali e sui possibili legami tra lo staff di Trump e il Cremlino. Le accuse contro di lui, si legge su Nbc News, sono di intralcio alla giustizia, falsa testimonianza ...

Russiagate - arrestato ex consigliere TRUMP. Vertici campagna elettorale del Presidente chiesero a Stone mail Wikileaks : C'è un arresto eccellente nell'ambito della complessa inchiesta Russiagate. In manette è finito Roger Stone, ex consigliere del Presidente statunitense, Donald Trump, in merito alle indagini del procuratore speciale Robert Mueller sulle ingerenze russe nelle scorse elezioni presidenziali e sui possibili legami tra lo staff di Trump e il Cremlino. Le accuse contro di lui, si legge su Nbc News, sono di intralcio alla giustizia, falsa testimonianza ...

Il messaggio dalla Casa Bianca : "TRUMP riconosce ufficialmente Guaido come presidente del Venezuela" : 'Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riconosce ufficialmente il presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaido come presidente del Venezuela'. Lo fa sapere Mercedes Schlapp, consigliere di ...

Venezuela - Maduro : 'Via diplomatici Usa entro domenica - follia TRUMP imporre un presidente fantoccio' : "Ora decidono il presidente a Washington?", si e' chiesto il capo di Stato. Maduro, in un lungo discorso durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario nella sede del tribunale superiore di giustizia , ...

Venezuela : Guaido si autoproclama presidente e incassa subito il sostegno di TRUMP : AGGIORNAMENTO GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2018 - Dopo che Donald Trump (e il Canada) hanno riconosciuto Juan Guaidó quale presidente ad interim del Venezuela, Nicolas Maduro ha tuonato: "I diplomatici americani lascino il Paese entro 72 ore". Intanto, secondo quanto riferisce l'ong Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales y de Provea su Twitter, tra ieri e ieri l’altro sono morti 14 Venezuelani vittime della repressione da parte di polizia e ...

Venezuela - Donald TRUMP e Jair Bolsonaro riconoscono il "presidente incaricato" Juan Guaidò : Juan Guaidò, 35 anni, uno dei leader dell'opposizione Venezuelana, ha giurato sulla costituzione autoproclamandosi "presidente incaricato" con l'obiettivo di formare un governo di transizione e indire libere elezioni per deporre Nicolas Maduro, definito un "usurpatore". E' questo il risultato delle

Venezuela - il leader dell'opposizione si autoproclama presidente - TRUMP lo riconosce - Maduro denuncia il golpe : Trump , @realDonaldTrump, 23 gennaio 2019 Il resto del mondo Trump ha rivolto un invito anche alle altre Capitali occidentali: "Incoraggiamo altri governi dell'emisfero occidentale a riconoscere il ...

Venezuela : TRUMP e i Paesi del Sudamerica riconoscono Guaidó presidente. Maduro : «Colpo di Stato» : Ma stavolta la posta in gioco è assai più alta, per via dei riconoscimenti internazionali, il collasso ormai totale dell'economia e i fermenti nelle forze armate. L'autoproclamazione di Guaidó, ...

Venezuela - Juan Guaidó si autoproclama presidente ad interim. TRUMP lo riconosce e Maduro : “Ci difenderemo a ogni costo” : Venezuela nel caos. Juan Guaidó, capo dell’assemblea nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall’opposizione, si è proclamato presidente ad interim in attesa di nuove elezioni ed è stato immediatamente riconosciuto dagli Stati Uniti e da Luis Almagro, il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati americani che riunisce 35 Paesi delle Americhe. Il riconoscimento è arrivato in particolare da Brasile, Perù, Ecuador, Costa Rica, ...

Venezuela nel caos : TRUMP e il Canada riconoscono Guaido presidente : Il presidente Usa ha riconosciuto il leader dell'opposizione di Caracas come legittimo capo di Stato e lancia un appello alle altre capitali occidentali per seguire il suo esempio. Appello accolto poco dopo dal Canada e respinto dal Messico