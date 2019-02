Trova 800 milioni di lire nella cassetta del padre ma la Banca d’Italia non glieli

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 febbraio 2019) “Spiacenti, non è possibile”. È quanto si è sentito rispondere una donna originaria di Verona ma da anni residente a Parigi, quando si è presentata allad’Italia con un ‘tesoro’ di ben 800di. Come riporta Il Messaggero, Carla Ferrari, questo il nome della signora, una volta aperta ladi sicurezza deldefunto hato un malloppo inaspettato: 3mila franchi francesi e 800di, conservati presso la filiale parigina della Bnp Paribas. Tutto facile per i 3mila franchi, subito convertiti in euro dalla. Ma quando la signora, tornata in Italia, ha tentato di fare lo stesso con le vecchie, ha scoperto che il cambio-euro non è più possibile da anni. Una beffa non da poco, considerando l’entità del ‘tesoro‘.A quel punto la donna non si è accontentata del rifiuto e ha agito per vie ...