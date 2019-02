Trono Over | Gianbattista e Claire erano d' accordo | hanno ingannato Maria De Filippi

Gian Battista e Claire del Trono Over smascherati da Maria De Filippi (VIDEO) : Trono Over: Maria De Filippi sbugiarda Gian Battista e Claire E’ da poco finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E stavolta a far molto discutere non è stata, come al solito, Gemma, bensì Gian Battista e Claire, i quali sono stati smascherati da Maria De Filippi. Difatti la conduttrice del dating show di Canale 5 ha mandato in onda un video registrato da un telespettatore con il cellulare in un bar in cui è stato ...

Trono Over - Armando Incarnato pensa ancora a Noel : lo sfogo : Armando Incarnato del Trono Over addolorato per Noel Formica Noel Formica e Armando Incarnato, come tutti sapranno, si sono frequentati per un certo periodo. Purtroppo però le cose per i due non sono andate bene. Il motivo? Il cavaliere del Trono Over, in una delle ultime puntate, ha rivelato di essere stato preso in giro dalla dama, arrivando anche ad accusarla di avere una relazione segreta con un altro uomo. E da quel momento è scoppiata ...

Anticipazioni Trono Over - Gemma dimentica Rocco con Marcello : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne che vedremo in onda oggi pomeriggi,o a partire dalle 14:45, sarà ricca di sorprese come svelano le Anticipazioni. Durante la registrazione della puntata, come di consueto, l'ingresso di Gemma Galgani è stato preceduto da un video che riassume il suo sfogo relativo al post puntata precedente, interrotto più volte da Tina Cipollari che ha commentato con sarcasmo le sue affermazioni. Gemma si è seduta al ...

Trono Over - Biagio e Caterina dopo UeD : quando si sposano e dove : Uomini e Donne Trono Over, il matrimonio di Biagio e Caterina: ecco dove e quando Questa settimana Bigio e Caterina sono stati i protagonisti indiscussi delle nuove puntate del Trono Over. La neo coppia di Uomini e Donne ha lasciato tutti a bocca aperta, facendoci anche un po’ emozionare e sognare. Il cavaliere del parterre […] L'articolo Trono Over, Biagio e Caterina dopo UeD: quando si sposano e dove proviene da Gossip e Tv.

Trono Over anticipazioni : Noel fa nuove rivelazioni su Armando : Noel Formica del Trono Over di Uomini e Donne ancora contro Armando Noel e Armando, per i pochi che non lo sapessero, hanno avuto una relazione. Tuttavia le cose per i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne non sono andate bene, tanto da arrivare a comunicare in studio di aver deciso di lasciarsi. Una separazione tutt’altro che indolore viste anche le accuse formulate dal cavaliere nei confronti della dama. Finita qua? Nemmeno ...

Trono Over - Karina Cascella contro Angela Di Iorio : 'Non ha negli occhi una luce buona' : Angela Di Iorio, la dama 70enne protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, sta facendo discutere e divide il popolo social a metà. A dire la sua anche Karina Cascella, ex opinionista del programma, che appoggia la tesi di Gianni Sperti e Tina Cipollari sul fatto che la signora non è del tutto sincera e il suo intento è trovare un uomo con i soldi. Il popolo social si divide a metà e una buona parte sostiene la signora, in quanto secondo loro ...

Karina Cascella contro l'Isola dei Famosi e Angela del Trono Over - le accuse su Instagram : Karina Cascella fulmina tutti sui social. Approfittando del form delle domande nelle Storie di Instagram, l'opinionista di Domenica Live è intervenuta su richiesta dei suoi seguaci su due degli argomenti più spinosi del dibattito televisivo delle ultime settimane: l'Isola dei Famosi e il Trono Over di Uomini e Donne. Karina Cascella contro Isola: "In televisione lavorano sempre le stesse persone" A chi le ha chiesto di candidarsi per il ...

Karina Cascella contro l’Isola dei famosi e Angela del Trono Over : l’accusa : Karina Cascella senza freni: polemica contro l’Isola dei famosi e le opinioniste scelte Karina Cascella non è certo un personaggio che le manda a dire. L’opinionista, conosciuta in TV per essere una persona senza peli sulla lingua, è su Instagram che stamattina ha aperto una parentesi al quanto polemica contro all’ultima edizione dell’Isola dei famosi. […] L'articolo Karina Cascella contro l’Isola dei famosi e ...

Trono Over - Ida già crolla : in lacrime per Riccardo. Cosa è successo in studio : Nemmeno il tempo di tornare a sedersi nel parterre femminile del Trono Over che sono subito lacrime per Ida Platano. Un passo indietro. dopo la rottura con Riccardo, lui era subito tornato a Uomini e Donne perché deciso a incontrare la donna della sua vita; lei, delusa e arrabbiata, aveva salutato tutti e si era allontanata dal programma. Poi il colpo di scena: dopo mesi di assenza, Ida è di nuovo una dama della trasmissione di Maria De Filippi. ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 30/01 : Dopo l’ingresso di Roberta in studio si continua a parlare dei contatti tra Pamela e Riccardo, oggetto della discordia tra lei e Stefano che manifestava il suo disappunto e un dispiacere che lo portava, a fine della puntata scorsa, a piangere per lei. Riccardo racconta di essere uscito con Pamela la sera precedente e di aver trascorso una bellissima serata con lei, rassicurando Stefano, che chiedeva se l’avesse baciata, del fatto che nulla di ...

“Vuoi sposarmi?”. Sorpresa al Trono Over : la proposta di matrimonio emoziona tutti : Sorpresa ed emozione a Uomini e Donne: proposta di matrimonio al trono over, sotto gli occhi del pubblico e dei protagonisti della celebre trasmissione di Maria De Filippi. Il cavaliere Biagio ha chiesto la mano alla dama Caterina e lei ha risposto di sì: “Ti risposerei altre mille volte”, ha affermato commossa. Ma andiamo a scoprire cosa è successo nei dettagli. Durante la puntata, la padrona di casa ha invitato i due a sedersi al ...

U&D - spoiler Trono Over del 30 gennaio : Angela torna e trova un uomo con i soldi : Una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne ci attende anche oggi 30 gennaio a partire dalle 14,40 su Canale 5, puntata durante la quale vedremo il ritorno della chiacchieratissima dama Angela al centro dello studio di Maria De Filippi. La donna nelle scorse puntate, dopo essere stata pesantemente attaccata dagli opinionisti, era uscita in lacrime dallo studio minacciando di non farvi più ritorno. Da quanto rivelano le anticipazioni, la ...

Uomini e Donne / Armando e Manuela - che fine hanno fatto? 'Felici grazie alla lontananza!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Armando Conti e Manuela Paoli stanno ancora insieme? Ecco cosa racconta la coppia un anno dopo l'addio

Trono Over : volano parole grosse tra Noel e Armando. Maria costretta ad intervenire. Ecco cosa è accaduto : Dopo le forti insinuazioni di Armando Incarnato, che ha accusato Noel Formica di essere stata poco limpida e di averlo costretto a mentire sulla vera natura del loro rapporto, spingendolo ad essere poco sincero... L'articolo Trono Over: volano parole grosse tra Noel e Armando. Maria costretta ad intervenire. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.