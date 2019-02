Traffico Roma del 04-02-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 19 : 00 : .VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO S. ALESSANDRO E LA VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.. ...

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 18 : 30 : .VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO S. ALESSANDRO E LA VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.. ...

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 18 : 00 : .VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 17.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO S. ALESSANDRO E LA VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.. ...

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO S. ALESSANDRO E LA VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA. ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 16.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA, RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ...

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI TRA PARCO DE MEDICI E MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO. ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN ...

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI TRA PARCO DE MEDICI E MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO. ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN ...

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA VOLUSIA IN USCITA DA Roma. ANCORA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLE CASE ROSSE IN PROSSIMITA’ DI VIA CASTELPIZZUTO. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PER ...

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA VOLUSIA IN USCITA DA Roma. ANCORA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLE CASE ROSSE IN PROSSIMITA’ DI VIA CASTELPIZZUTO. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PER ...

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 12 : 30 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane chiuso per incidente Viale dei Romagnoli 3 a via della gente salinatoria via Guido calza in direzione di Fiumicino sempre per incidente chiusa via delle Vigne 3 via della Magliana e via di Generosa In ...

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA INCOLONNATI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA CASILINA E LA VIA TUSCOLANA. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA ETTORE FIERAMOSCA NEI PRESSI DI PIAZZA GIOVANNI DALLE BANDE NERE STESSA ...

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA LAURENTINA E LA VIA OSTIENSE. SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. UN INCIDENTE ...

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA LAURENTINA E LA VIA OSTIENSE. SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. UN INCIDENTE ...

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 09.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA LAURENTINA E LA VIA OSTIENSE. SI STA’ IN FILA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. IN DIREZIONE OPPOSTA CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA VIALE PALMIRO ...