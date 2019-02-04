Traffico Roma del 04-02-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI TRA PARCO DE MEDICI E MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO. ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI TRA PARCO DE MEDICI E MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO. ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA VOLUSIA IN USCITA DA Roma. ANCORA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLE CASE ROSSE IN PROSSIMITA’ DI VIA CASTELPIZZUTO. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PER ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA VOLUSIA IN USCITA DA Roma. ANCORA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLE CASE ROSSE IN PROSSIMITA’ DI VIA CASTELPIZZUTO. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PER ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 12 : 30 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane chiuso per incidente Viale dei Romagnoli 3 a via della gente salinatoria via Guido calza in direzione di Fiumicino sempre per incidente chiusa via delle Vigne 3 via della Magliana e via di Generosa In ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA INCOLONNATI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA CASILINA E LA VIA TUSCOLANA. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA ETTORE FIERAMOSCA NEI PRESSI DI PIAZZA GIOVANNI DALLE BANDE NERE STESSA ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA LAURENTINA E LA VIA OSTIENSE. SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA LAURENTINA E LA VIA OSTIENSE. SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 09.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA LAURENTINA E LA VIA OSTIENSE. SI STA’ IN FILA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. IN DIREZIONE OPPOSTA CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA VIALE PALMIRO ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 09 : 00 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane via Ostiense se sei in fila lungo l’intero percorso Urbano dell’a24 in direzione della capitale indirizzo posto Ci sono code per incidente tra Viale Palmiro Togliatti e raccordo in uscita ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA CASSIA E CASAL DEL MARMO. SI STA’ IN FILA LUNGO L’INTERO PERCORSO DEL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. RALLENTAMENTI SULLA IN TANGENZIALE EST TRA LA ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 07.50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SI VIAGGIA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NAPOLI E L’USCITA LAURENTINA SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma. RALLENTAMENTI IN ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NAPOLI E L’USCITA LAURENTINA SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma. SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VILLA ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA. BREVI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO. ...
Traffico Roma del 03-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SULLA STATALE 3 FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 IN ENTRATA IN CITTA’. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA NTERNA. PRUDENZA PER UN ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 17 | 00
VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 16.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 04-02-2019 ore 17:00 (Di lunedì 4 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDI 04 FEBBRAIO 2019 ORE 16.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA, RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA TUSCANIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.., ALTRI RALLENTAMENTI SU VIALE DEL MURO TORTO TRA VIA LUISA DI SAVOIA E IL CAVALCAVIA DI VIA DELLE MAGNOLIE VERSO PIAZZA FIUME. CHIUSA DA QUESTA MATTINAPER LAVORI, LA VIA OSTIENSE TRA VIA DELLA STAZIONE OSTIENSE E PIAZZALE OSTIENSE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. LA RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 07.00. SONO INIZIATI OGGI I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA NIZZA. LA STRADA E’ CHIUSA TRA VIA MANTOVA E VIA VELLETRI IN ENTRAMBE ...
romadailynews
LuceverdeRoma : #Roma #traffico -Raccordo Anulare code tra Nomentana e A24 > interna #luceverde - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 04-02-2019 ore 17:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - VAIstradeanas : 16:56 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -
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