Traffico Roma del 04-02-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 04-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NAPOLI E L’USCITA LAURENTINA SI STA’ IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma. SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VILLA ...

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI SULLA VIA FLAMINIA DOVE LO RICORDIAMO, SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA. BREVI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO. ...

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SULLA STATALE 3 FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 IN ENTRATA IN CITTA’. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA NTERNA. PRUDENZA PER UN ...

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SULLA STATALE 3 FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 IN ENTRATA IN CITTA’. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA, PRUDENZA PER UN ...

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SULLA STATALE 3 FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 IN ENTRATA IN CITTA’. . PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO CAPPA, UN’ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO IN ...

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DI LUNGHEZZINA ALL’ALTEZZA DI VIA GUGLIELMO CAPPA, UN’ALTRO INCIDENTE E’ AVVENUTO IN PIAZZALE NUMA POMPILIO ALL’INCROCIO CON VIALE DELLE TERME DI CARACALLA.. NELLA ZONA ...

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 14:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico AL MOMENTO REGOLARE . NELLA ZONA DI OSTIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA CARLO CASINI ALL’ALTEZZA DI VIA RomaGNOLI. SEMPREA A OSTIA SI SVOLGE IN VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE, UNA MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE ...

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … FINO ALLE 18 VIA MERULANA SARA’ CHIUSA AL TRANSITO TRA VIA GUICCIARDINI E VIALE MANZONI PER LAVORI SULLE POTATURE . DEVIAZIONI DEL Traffico SUL POSTO. DISAGI AL Traffico ALLE 17 PRSSO IL PALAEUR DOVE E’ IN PROGRAMMA LO SPETTACOLO THE ILLIONIST , APERTURA DEI CANCELLI ALLE 15.30 AD ...

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … QUESTA MATTINA IN VIA MERULANA CHIUSURA AL TRANSITO TRA VIA GUICCIARDINI E VIALE MANZONI PER TAGLIO DI ALBERI . DEVIAZIONI DEL Traffico SUL POSTO . IL TERMINE PREVISTO PER LE 18 OGGI SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER LE CELBRAZIONI IN VATICANO DOVE POTRANNO ESSERCI DIFFICOLTA’ ...

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLLONAMENTI SULLA PONTINA A CAUSA DI LAVORI IN CORRISPONDENZA DI CASTEL RomaNO VERSO LA CAPITALE IN CITTA’ UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI E’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONTE SUBLICIO, COMPLICE ANCHE LA PIOGGIA DI QUESTI GIORNI, RACCOMANDIAMO MASSIMA PUDENZA ALLA GUIDA QUESTA ...

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN CITTA’ ANCHE PERL MALTEMPO UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTIE’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONTE SUBLICIO OGGI SCATTATE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER LE CELBRAZIONI IN VATICANO DOVE POTRANNO ESSERCI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ED INOLTRE TRA LE 09.30 E LE 11 HA PRESO IL VIA LA ...

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN CITTA’ ANCHE PERL MALTEMPO UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI SEGNALATO SU VIALE MANZONI ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI SANTA COROCE IN GERUSALEME ED UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA TIBURTINA IN PROX DI VIA DELLA SIBILLA TIBURTINA NESSUN IMOEDIMENTO SUI VICINI RACCORDI ...

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … VIABILITA’ CONDIZIONATA IN QUESTE ORE DALLA PIOGGIA CHE RENDE PIU’ DIFFICILE LA PERCORRIBILITA DELLE STRADE, PER QUESTO RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA ED IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA. UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI I VIENE SEGNALATO SU VIALE ...

Traffico Roma del 03-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … VIABILITA’ CONDIZIONATA IN QUESTE ORE DALLA PIOGGIA CHE RENDE PIU’ DIFFICLE LA PERCORRIBILITA DELLE STRADE, PER QUESTO RACCOMANDIAMO PRUDENZA ED IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA. UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI I VIENE SEGNALATO SU VIALE MANZONI ALL’INTERSEZIONE CON VIA ...