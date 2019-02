Torino | adesso Zaza rischia il posto

Torino - le intercettazioni dell’ex portavoce di Appendino indagato per estorsione : “Adesso sono stufo. Se parlo lei cade” : “Se parlo lei cade. Dopo tutto quello che ho fatto per lei”. E poi: “Finora sono stato zitto. Ma sono stufo. Se aprissi bocca vedo cosa succederebbe”. Come dire: “Se parlo io, viene giù tutto”. sono le frasi che hanno inguaiato Luca Pasquaretta. L’ex portavoce della sindaca di Torino non sapeva di essere intercettato e al telefono usava un tono minaccioso nei confronti di Chiara Appendino. Ed è proprio a ...

Torino - indagato per estorsione ex portavoce Appendino : “Adesso sono stufo. Se parlo lei cade” : “Se parlo lei cade. Dopo tutto quello che ho fatto per lei”. E ancora: “Finora sono stato zitto. Ma sono stufo. Se aprissi bocca vedo cosa succederebbe”. Al telefono Luca Pasquaretta non si faceva scrupoli, non sapeva di essere intercettato. Ma sono proprio quelle intercettazioni, riportate da La Stampa, che hanno portato la procura ad aprire un’indagine con l’accusa di estorsione ai danni della sindaca di ...

La prima dei Torino Digital Days. Sotto la Mole il futuro è adesso : ... ridurre gli sprechi, accorciare le distanze, superare la concorrenza e per mostrare casi di successo legati all'impatto delle idee Digitali sul mondo reale». La mattina sarà dedicata al mondo ...

Calciomercato Torino - il colpaccio in attacco è servito : adesso Mazzarri cambia modulo [FOTO] : 1/14 Alfredo Falcone - LaPresse ...

Torino - infortunio Lukic : adesso Mazzarri è nei guai a centrocampo : Torino, infortunio Lukic: il centrocampista è stato costretto a fermarsi durante l’allenamento odierno al quale non ha preso parte Baselli “Allenamento tecnico-tattico per il Torino al Filadelfia, sul campo principale, in vista della trasferta di sabato all’Olimpico contro la Roma. Lavoro personalizzato per Moretti, terapie per Baselli: da valutare anche le condizioni di Lukic, per un risentimento muscolare alla coscia destra. ...