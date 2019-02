Titanfall Apex Legends Battle Royale: Gameplay, Dettagli e Download GRATIS

gamerbrain

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Oggi Electronic Arts e Respawn Entertainment lanciano. Uno sparatutto gratuito in stiledisponibile da adesso su Origin per PC, PlayStation4 e Xbox One.Ambientato nell’universorivoluziona il generecon un cast di Personaggi Unici,di squadra, meccaniche innovative e altro ancora.offre un’esperienzadi squadra in stile unicamente Respawn.I giocatori potranno selezionare una delle otto Leggende – ognuna con le proprie abilità e stili di gioco unici – e la squadra che riesce a sopravvivere vince. I combattenti possono scegliere tra personaggi unici come Bloodhound, il localizzatore che può vedere la recente attività nemica sulla mappa, o Lifeline, un medico sul campo di battaglia ...