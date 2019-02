The Division 2 - Prova

La co-op di The Division 2 brilla in un lungo video gameplay : Il prossimo 15 marzo The Division 2 sarà pronto per trascinare fan vecchi e nuovi nelle sue atmosfere post-apocalittiche. Il nuovo videogioco di Ubisoft, sequel del titolo del 2016, si propone come uno sparatutto in terza persona da giocare soprattutto online. In compagnia di compagni umani connessi da ogni parte del mondo, l'opera poligonale legata al franchise Tom Clancy's mette sul piatto missioni, attività secondarie e una buona dose di ...

The Division 2 : Ubisoft si scusa per aver usato il termine shutdown nelle mail promozionali della beta privata : Ubisoft ha rischiato di scatenare un gran polverone con le sue mail promozionali relative alla beta privata dell'attesissimo The Division 2. Nella mail la compagnia prometteva di farvi vedere un vero shutdown del governo. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, si ha uno shutdown quando il Congresso degli Stati Uniti non riesce ad approvare la legge di bilancio (per qualunque motivo), con conseguente blocco di tutte le attività ...

Ubisoft rivela i contenuti della beta privata di The Division 2 : Per la gioia di tutti i fan del primo capitolo, Ubisoft ha rivelato i contenuti della beta privata di The Division 2, fase di test in cui avremo l'occasione di esplorare una Washington molto diversa da come la conosciamo ora. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli in merito:Ubisoft annuncia i contenuti della beta privata di Tom Clancy's The Division 2, che si svolgerà dalle 10:00 CET del 7 febbraio alle 10:00 ...

Beta di The Division 2 : date - orari e contenuti del test di febbraio : Come promesso da Ubisoft, la Beta di The Division 2 si avvicina. Il sequel dell'apprezzato shooter massivo della compagnia francese è atteso sugli scaffali il prossimo 15 marzo, ma alcuni fortunati giocatori potranno provarlo in anticipo. Gli sviluppatori hanno infatti confermato le date per la Beta Privata del nuovo videogame legato al franchise Tom Clancy, evento riservato solo a quanti hanno effettuato il pre-order. Si tratta insomma di ...

Tra tutti i giochi Ubisoft a base narrativa - la campagna di The Division è stata la più completata : Durante un recente evento il creative director di The Division 2 Julian Gerighty ha svelato un interessante retroscena riguardo il primo The Division, sembra infatti che la campagna del gioco sia stata la più completata rispetto agli altri titoli Ubisoft con base narrativa.Come riporta Videogamer, Gerighty ha aperto il discorso affermando che The Division ha una campagna della considerevole durata di 40 ore e che è stata completata più volte ...

AnThem Demo - ecco il nuovo titolo BioWare che sfida Destiny e The Division : Da ciò che è stato detto in passato, le nostre decisioni avranno un effetto sul mondo circostante a tal punto che gli abitanti di Fort Tarsis reagiranno di conseguenza e si ricorderanno delle nostre ...

The Division 2 : i raid arriveranno - ma non al lancio del gioco : Ubisoft ha dovuto dare una notizia certamente poco gradita a quanti si aspettavano i raid all'uscita di Tom Clancy's The Division 2, che, lo ricordiamo, arriverà il prossimo 15 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Come riferisce Comicbook, infatti, questa modalità di gioco ci sarà, ma non al momento del lancio.Il motivo è spiegato dal creative director Mathais Karlson in un'intervista pubblicata sul canale YouTube di Arekkz: c'è ancora del ...

The Division 2 : un nuovo video gameplay illustra le sfide "Furti e avidità" : Man mano che ci avviciniamo al 15 marzo, data di uscita di Tom Clancy's The Division 2, continuiamo ad apprendere ulteriori novità sulle componenti multigiocatore del titolo di Massive Entertainment e Ubisoft.Come apprendiamo da VG47, il canale YouTube Arekkz Gaming ha pubblicato un video gameplay che illustra le missioni "Furti e avidità" proprie del Traditore, uno dei tre stati in cui è diviso il nuovo sistema di progressione dell'Agente ...

The Division 2 riceverà più mappe - modalità PvP e missioni incentrate sulla storia come contenuti gratuiti post lancio : Ubisoft si è impegnata a garantire ai giocatori che The Division 2 punterà ad avere un flusso costante di contenuti endgame che manterrà i fan incollati al titolo, con la promessa che sarà tutto gratuito. Recentemente, parlando con The Koalition, studio che sta aiutando Ubisoft Massive nello sviluppo del gioco, è stato confermato che ci saranno più contenuti in arrivo dopo il lancio del gioco.come riporta Gamingbolt, il senior producer Tony ...

The Division 2 avrà i DLC gratuiti : su cosa punterà il Season Pass? : Sono settimane molto concitate per The Division 2, il nuovo capitolo della serie targata Massive Entertainment e Ubisoft che si appresta a fare il proprio esordio sulla scena videoludica fra poco meno di due mesi. La volontà dello studio di sviluppo e del publisher è chiaramente quella di evitare di compiere i passi falsi del capostipite: ricordiamo infatti che le svariate debacle costarono non poco allo sparatutto in terza persona, con solo gli ...

The Division 2 : ecco quanto ci terrà impegnati il single player : quanto ci terrà compagnia la campagna principale di The Division 2? Come possiamo apprendere dalle pagine del blog di Xbox Wire, sembrerebbe proprio che la missione principale del gioco sarà particolarmente ampia.Red Storm Entertainment ha infatti rincuorato gli appassionati in trepidante attesa del secondo episodio della serie che la trama principale del gioco sarà corposa, tenendo occupato il videogiocatore per un totale di all'incirca 40 ...

The Division 2 pronto a sorprendere - tante modifiche alla Dark Zone : Mancano ancora una manciata di settimane all'arrivo di The Division 2 sul mercato, e chiaramente la curiosità dei fan del primo capitolo (ma anche degli utenti che approcciano per la prima volta al franchise) non può che essere elevata. Il merito va ovviamente agli addetti ai lavori che, dopo una prima fase di vita del capostipite non proprio eccelsa, hanno dimostrato di saper risollevarne le sorti con un'opera di bonifica e perfezionamento ...

I nuovi trailer di The Division 2 si focalizzano sulla Zona Nera e sulla modalità PvP Conflitto : Ultimamente l'atteso The Division 2 è stato protagonista di notizie che riguardavano il nuovo Epic Games Store: il negozio ha ora l'esclusiva sul gioco di Ubisoft in versione PC che, quindi, non comparirà su Steam.Ora, però, grazie a due nuovi trailer pubblicati dal canale YouTube ufficiale di Ubisoft, possiamo ammirare le due modalità multiplayer Zona Nera e Conflitto.Per quanto riguarda la Zona Nera, il filmato ci permette di scoprire le 3 ...

Tom Clancy's The Division 2 - prova : Nel corso del biennio successivo al lancio, il primo capitolo di The Division è cresciuto di pari passo con i suoi utenti, rispondendo pian piano alle esigenze tecniche e pescando a piene mani dai feedback, innestando contenuti aggiuntivi e rimodellando l'equilibrio dell'esperienza. Purtroppo, sono stati in pochi a tendere la mano all'universo persistente di Ubisoft fino agli ultimi battiti, e gran parte della user base aveva abbandonato ...