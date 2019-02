Tenta di far morire di fame il figlioletto | ' Mia moglie lo ha avuto con un altro'

Sci alpino - Slalom Maribor 2019. Chiara Costazza : “ConTenta per l’ottavo posto - ai Mondiali per fare meglio” : Chiara Costazza ha conquistato un discreto ottavo posto nello Slalom di Maribor, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’azzurra si è ben comportata nelle due manche in terra slovena e il risultato può infonderle ottimismo in vista degli imminenti Mondiali di Are. Queste le diChiarazioni che Costazza ha rilasciato ai microfoni della Fisi: “L’ottavo posto è il mio miglior risultato stagionale, ma non è quello a ...

Sea Watch - atTenta Olanda - Luigi Di Maio è pronto a far scoppiare incidente diplomatico : Il caso della Sea Watch tiene banco da giorni ormai, oggi Di Maio si espresso in modo diretto rivolgendosi all’Olanda “Il caso Sea Watch è all’attenzione della Corte europea dei diritti dell’uomo” e “l’Italia ritiene che la giurisdizione appartenga all’Olanda, in quanto Paese di bandiera della nave che ha effettuato il salvataggio in acque internazionali. Pertanto domani l’Italia depositerà ...

Fallisce il Tentativo di fare esplodere il bancomat di Flero : Fallisce il tentativo di fare esplodere il bancomat di Flero. I malviventi hanno tentato il colpaccio stanotte. tentativo fallito E' andata storta per i malviventi, e per fortuna. Sotto il bancomat ...

Matteo Salvini - la Tentazione di farsi processare per il caso-Diciotti. E Marco Travaglio conferma : Giudici scatenati contro Matteo Salvini: il tribunale dei ministri di Catania, infatti, vuole il vicepremier leghista a processo per il caso della Diciotti, che risale allo scorso agosto. L'accusa è quella di "sequestro di persona". La 'colpa' di Salvini? Aver fermato il flusso irregolare di immigra

Tenta di far la spesa gratis al Carrefour : arrestato : Massa - Tenta di far la spesa gratis ma viene arrestato. È successo oggi pomeriggio, giovedì, al Carrefour di Massa, dove un uomo italiano di mezza età è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza ...

ATTentaTO IN KENYA/ L'Isis vuole rifare il suo "stato" nel corno d'Africa : Ancora un attacco a una struttura turistica keniota, nella capitale Nairobi, immediatamente rivendicato dai terroristi islamici somali di al Shabaab

Sci alpino - Federica Brignone soltanto sesta a Kronplatz : «Non posso essere conTenta della mia gara - so di poter fare molto meglio» : Nella giornata del ritorno sul podio di Marta Bassino, è arrivata invece una prestazione sicuramente al di sotto delle aspettative per Federica Brignone. Nel gigante di Kronplatz l’azzurra ha chiuso al sesto posto perdendo anche la testa della classifica di specialità a favore di Mikaela Shiffrin. Al termine della prima manche la 28enne lombarda era già consapevole di non aver sciato al meglio. «Cos’è che non ha funzionato? Io. Non ...

"Farmaci e topicida nel cibo" : moglie Tenta di avvelenare il marito ricoverato in ospedale : Non aveva destato mai sospetti neppure tra il personale sanitario: una 49enne di Bra (Cuneo), è stata fermata...

Cuneo. “Farmaci e sostanze vietate nei cibi” : moglie Tenta di avvelenare il marito in ospedale : La quarantanovenne di Bra avrebbe somministrato farmaci e sostanze vietate nei cibi e nelle bevande del coniuge ricoverato in ospedale. I carabinieri del Nas l'hanno bloccata sul fatto. Per ora sconosciuto il movente del tentato omicidio.Continua a leggere

"Farmaci e sostanze vietate nei cibi" : moglie Tenta di avvelenare il marito in ospedale : Non aveva destato mai sospetti né nel marito né nel personale sanitario: una 49enne di Bra (Cuneo), è stata fermata...

Caresana : finto carabiniere Tenta di truffare un'anziana : tentativo di truffa nel pomeriggio di oggi, martedì 8 gennaio, a Caresana. A darne la notizia il sindaco Claudio Tambornino tramite Facebook. Un uomo travestito da carabiniere si sarebbe presentato ...

Fariba scrive alla figlia : 'AtTenta Giulia - Francesco Monte ti sta allontanando da me' : Fariba Tehrani non le manda a dire e, attraverso una lettera pubblicata da Di Più, fa sapere di non fidarsi affatto di Francesco Monte, il ragazzo che sua figlia Giulia Salemi sta frequentando da qualche settimana a questa parte. Oltre a scusarsi per aver intralciato il percorso della sua "bambina" al Grande Fratello VIP, la persiana ha scatenato il gossip sostenendo che il bel tronista sarebbe la principale causa dell'allontanamento che c'è ...

Monserrato - Tenta una rapina armato di coltello in una farmacia : tentata rapina alla farmacia di Monserrato nella centrale via del Redentore. Il fatto è avvenuto a fine serata, poco dopo le venti, quando un individuo armato di coltello e con il volto travisato da ...

Volley - l’infortunio di Randazzo fa scattare l’allarme. Italia senza schiacciatori all’altezza - si farà un Tentativo con Juantorena per andare a Tokyo 2020? : Allarme rosso in casa Italia per quanto riguarda gli schiacciatori. Niente di nuovo, le nostre difficoltà di banda sono risapute già da tempo ma i recenti episodi hanno messo a nudo tutti i nostri limiti nel reparto schiacciatori: l’addio di Osmany Juantorena alla Nazionale (ma sarà davvero così?) e l’infortunio di Luigi Randazzo (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, siamo in attesa di sapere i tempi di ...